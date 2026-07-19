Du Plessis stoppe Usman : que s'est-il passé à l'UFC Oklahoma ?

Lors du combat principal de l'UFC Fight Night 281 à Oklahoma City, Dricus du Plessis a battu Kamaru Usman. Dans ce duel de cinq rounds, le Sud-Africain a dominé les échanges pour s'imposer par décision unanime des juges.

Ce résultat rapproche du Plessis d'un combat pour le titre, tout en soulevant des questions sur la suite de la carrière d'Usman.

Les juges ont confirmé la domination de du Plessis

Le combat principal chez les poids moyens a duré 25 minutes. L'un des juges a donné les cinq rounds à du Plessis (50-45), tandis que les deux autres ont rendu des scores de 49-46.

Du Plessis a mis la pression dès le début avec des frappes précises, des coups de genou et des coups de pied à la tête. Bien qu'Usman ait intensifié son activité dans les derniers rounds, il n'a pas pu renverser la vapeur.

Dricus du Plessis — Kamaru Usman

Résultat : du Plessis gagne par décision unanime — 50-45, 49-46, 49-46.

Du Plessis renoue avec la victoire après sa défaite

Il s'agit de la 24e victoire en carrière pour du Plessis, portant son bilan à 24 victoires pour 3 défaites. Le combattant sud-africain n'avait plus gagné depuis sa défaite contre Khamzat Chimaev en août 2025.

Après le combat, l'ancien champion a exprimé son désir d'obtenir une nouvelle chance pour la ceinture des poids moyens. Sa victoire convaincante à Oklahoma pourrait relancer la course au titre.

Quatrième défaite en cinq combats pour Usman

Kamaru Usman a concédé la cinquième défaite de sa carrière. Le bilan global de l'ancien champion des poids welters est désormais de 21 victoires pour 5 défaites.

C'est la quatrième défaite d'Usman sur ses cinq derniers combats. Durant cette période, il n'a battu que Joaquin Buckley, s'inclinant face à Leon Edwards (deux fois), Khamzat Chimaev et maintenant du Plessis.

Malgré cela, Usman, âgé de 39 ans, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite et qu'il pourrait combattre en poids welters ou en poids moyens.

Qui d'autre a gagné sur la carte principale ?

Dans le co-main event, Christian Leroy Duncan a battu l'expérimenté Jared Cannonier par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28).

Chase Hooper a soumis Mitch Ramirez au premier round. Fátima Kline a dominé Tabatha Ricci sur les trois rounds, et Tommy McMillan a battu Alberto Montes par TKO au troisième round.

Du Plessis a non seulement renoué avec la victoire à Oklahoma, mais il s'est affirmé comme un prétendant sérieux au titre. La question est désormais de savoir si l'UFC lui offrira immédiatement un combat pour la ceinture.