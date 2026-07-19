Intel lance la technologie révolutionnaire High-NA EUV pour la fabrication de puces

Intel, leader de l'industrie des semi-conducteurs, a commencé à utiliser pour la première fois la technologie de lithographie extrême ultraviolette à haute ouverture numérique (High-NA EUV) pour la production de masse de processeurs commerciaux. Cette étape marque une nouvelle ère non seulement pour l'histoire de l'entreprise, mais aussi pour l'ensemble du marché technologique mondial. Actuellement, cette technologie est utilisée pour préparer certaines couches des processeurs Panther Lake de la gamme Intel Core Ultra Series 3. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Jusqu'à présent, les systèmes High-NA EUV n'étaient utilisés que pour la recherche en laboratoire et la création d'échantillons de test. Selon Reuters et ixbt.com, la nouvelle technologie repose sur des machines de lithographie de la série EXE fabriquées par la société néerlandaise ASML. L'ouverture numérique de ces machines est de 0,55, ce qui est nettement supérieur aux systèmes NXE actuels de 0,33.

Avantage technologique et complexité de fabrication

Le système optique de nouvelle génération permet de former des éléments encore plus petits sur les microcircuits. Selon les analyses d'ASML, la résolution d'imagerie a été améliorée de 13 nanomètres à 8 nanomètres. Il ne s'agit pas d'un terme marketing, mais de la capacité physique directe du système optique. Pour l'instant, les processeurs ne sont pas entièrement produits via High-NA, seules les couches les plus complexes des puces Panther Lake sont préparées avec cette méthode. Intel possède la compétence d'utiliser simultanément les systèmes NXE traditionnels et les nouveaux systèmes EXE, ce qui permet de rendre le processus de production flexible.

Cependant, un tel saut technologique exige des coûts énormes. Le prix d'une seule machine High-NA EUV est d'environ 400 millions de dollars, soit deux fois plus cher que les machines EUV ordinaires. Au-delà de la charge financière, les fabricants ont dû développer à partir de zéro de nouvelles résines photosensibles, des photomasques et des méthodes de mesure. Cela nécessite une transformation radicale de tout l'écosystème de production.

Importance stratégique et perspectives d'avenir

L'avantage principal de la technologie High-NA est la possibilité de former des structures complexes en moins d'étapes. Cela réduit le temps de préparation des plaquettes, diminue la consommation de matériaux et réduit la probabilité d'erreurs lors de l'assemblage des couches. En conséquence, à long terme, une baisse du coût des produits et une réduction du nombre de puces défectueuses sont attendues.

Pour Intel, l'introduction de cette technologie revêt une importance stratégique. L'entreprise souhaite utiliser l'expérience acquise avec les processeurs Panther Lake pour développer sa division de fonderie Intel Foundry. Grâce à cela, Intel vise à obtenir un avantage concurrentiel sur le marché mondial face à des géants comme TSMC et Samsung. Pour les consommateurs, cette nouvelle est importante, car les processeurs créés sur la base de cette nouvelle technologie porteront les performances des ordinateurs portables et de bureau à un nouveau niveau dans les années à venir.