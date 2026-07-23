Le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernandez, traverse une crise majeure dans sa carrière. De retour de vacances après la Coupe du Monde, le joueur argentin se retrouve dans une situation délicate, non seulement en raison de ses performances sur le terrain, mais aussi à cause de l'incertitude sur le marché des transferts. Bien que le joueur et son agent aient ouvertement exprimé leur désir de quitter Stamford Bridge, aucun acheteur ne s'est manifesté. C'est ce que rapporte Goal.com .

Enzo Fernandez a montré un visage négatif lors de la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Dans les dernières minutes de la finale contre l'Espagne, il a reçu un carton rouge, mettant son équipe en difficulté. Finalement, l'Argentine, menée par Lionel Messi, a encaissé un but en prolongation et a perdu. Cet événement a gravement nui à la réputation du joueur et a diminué son attractivité sur le marché des transferts.

Le rêve madrilène et les plans avortés

Selon Goal.com, l'objectif principal d'Enzo Fernandez était de rejoindre le Real Madrid . Dans une interview en mars, il avait même exprimé son souhait de vivre en Espagne, faisant un appel du pied explicite au « club royal ». Cependant, la direction du club madrilène a officiellement annoncé qu'elle n'avait aucune intention de recruter le joueur argentin. Cela confirme que les plans du joueur ont échoué.

Un autre facteur complique la situation : le prix élevé fixé par Chelsea. Les Londoniens réclament 120 millions de livres sterling (environ 160 millions de dollars) pour leur star. Dans le contexte économique actuel et compte tenu de l'indiscipline du joueur lors des derniers matchs, les grands clubs européens hésitent à dépenser une telle somme.

L'agent d'Enzo Fernandez, l'ancien joueur Javier Pastore, continue de jeter de l'huile sur le feu au lieu d'apaiser la situation. Dans une interview accordée à The Athletic, il a accusé la direction de Chelsea de mauvaise gestion. Selon Pastore, les négociations pour un nouveau contrat avec le club n'ont pas abouti et ils sont contraints d'explorer d'autres options.

Nouvel entraîneur et avenir incertain

Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a exprimé son intention de garder le joueur dans l'équipe. Mais le fait qu'Enzo Fernandez lui-même ne veuille pas rester à Londres et soit mécontent de l'environnement du club complique la situation. Le joueur est actuellement dans une « impasse de transfert » : il veut partir, mais aucune équipe ne l'attend.

Ce conflit de transfert pourrait avoir un impact négatif sur l'ambiance interne de Chelsea avant la nouvelle saison de Premier League. Si Enzo Fernandez ne trouve pas de nouvelle équipe dans les prochaines semaines, il sera contraint de rester à Stamford Bridge avec des relations tendues avec les supporters et le staff technique. Le développement des événements dépend désormais en grande partie du comportement du joueur.