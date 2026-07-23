Ce que Lionel Messi a dit à ses coéquipiers avant la finale de la Coupe du Monde 2026

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, s'est adressé à ses coéquipiers dans le vestiaire avant la finale de la Coupe du Monde 2026 pour les appeler au calme. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, les mots du joueur légendaire « restez calmes, oubliez tout » ont suscité de nombreux débats et diverses théories du complot. Beaucoup ont soupçonné des problèmes internes ou une pression extérieure derrière ces propos. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Lors de la finale au MetLife Stadium, l'Argentine a perdu 0-1 contre l'Espagne et n'a pas pu défendre son titre. Après la défaite, le discours d'avant-match de Messi a soulevé encore plus de questions. La star de l'Inter Miami avait déclaré : « Allez les gars, le calme est le plus important. Pensons uniquement au match, à rien d'autre. Restez calmes et oubliez tout ».

Révélations et consignes tactiques

Pour clarifier ce message mystérieux, Carlos Mac Allister, père du milieu de terrain de Liverpool Alexis Mac Allister, a contacté son fils. Dans une interview accordée à Radio La Red, Carlos a admis qu'il était initialement inquiet. Il a demandé à son fils si un incident s'était produit dans le vestiaire.

Cependant, Alexis Mac Allister a expliqué à son père que tous les doutes étaient infondés. Il s'avère que l'appel de Messi à « oublier tout » concernait uniquement le football, faisant partie de la préparation mentale pour contrer le pressing intense de l'Espagne. Le huituple Ballon d'Or a encouragé ses coéquipiers à se détacher de l'environnement extérieur et de la pression des supporters pour se concentrer sur la tactique.

Selon Alexis Mac Allister, Lionel Messi a demandé de se concentrer sur les points suivants pendant le match :

Contrôler le ballon et construire les attaques par des passes courtes ;

Former des « triangles » sur le terrain pour percer la défense adverse ;

Ne pas se contenter de dégager le ballon et maintenir le jeu de position ;

Rester serein face au pressing agressif de l'Espagne.

Carlos Mac Allister a souligné que ce jour-là, l'équipe d'Espagne était simplement en meilleure forme. « Nous avons joué contre l'Espagne et ils étaient plus forts. Cette défaite fera mal longtemps, mais parfois il faut admettre que l'adversaire est supérieur. Cela ne signifie pas que l'équipe n'a pas tout donné, c'est juste que l'adversaire a eu plus de réussite ce jour-là », a déclaré l'ancien joueur.

Ainsi, il est apparu qu'il n'y avait aucun conflit ou discorde derrière le discours « mystérieux » de Messi. C'était simplement une tentative du capitaine expérimenté d'aider ses jeunes coéquipiers à surmonter l'excitation et à ne pas dévier de leur style de jeu. Selon La Nacion, malgré la défaite, l'équipe argentine valorise hautement les qualités de leader de son capitaine.