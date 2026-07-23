Le club anglais de Manchester United a rencontré un obstacle majeur dans ses négociations pour le transfert du milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga. Bien que les « Red Devils » manifestent un vif intérêt pour recruter le talent français, le joueur lui-même considère que rester dans la capitale espagnole est sa priorité. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

La direction du club et l'entraîneur Michael Carrick avaient contacté les représentants d'Eduardo Camavinga afin de renforcer l'effectif avant le retour en Ligue des champions. Après les transferts de joueurs comme Andrey Santos et Youri Tielemans, la direction d'INEOS souhaite ajouter un joueur de classe mondiale au milieu de terrain, considéré comme le « moteur » de l'équipe. Cependant, comme l'a indiqué le célèbre insider Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube, le joueur n'a pas l'intention de rejoindre la Premier League pour le moment.

José Mourinho et la décision du joueur

L'arrivée de José Mourinho à la tête du Real Madrid est citée comme l'une des principales raisons de l'échec des plans de Manchester United. Le technicien portugais est connu pour apprécier les milieux de terrain à haute intensité et physiquement robustes comme Camavinga. Eduardo Camavinga vise précisément à démontrer son véritable potentiel et à consolider sa place dans le onze de départ sous les ordres de Mourinho.

Fabrizio Romano souligne que Camavinga souhaite fermement rester à Madrid. Bien que la saison dernière ait été quelque peu compliquée pour le joueur — en raison de blessures et d'un manque de régularité, il avait été écarté de la liste de l'équipe de France pour la Coupe du monde — ces facteurs n'ont fait que renforcer sa détermination. Pendant la pause, le joueur a même pris le temps d'élargir ses horizons en suivant une formation à la Harvard Business School.

Manchester United continue de surveiller la situation de près. La direction du club prévoit de rester prête à tout changement avant la fermeture du mercato. Pour Carrick, l'achat d'un milieu défensif est considéré comme vital pour augmenter les chances de l'équipe de lutter pour le titre en Premier League.

Selon les experts, si Eduardo Camavinga décidait de quitter Madrid à l'avenir, la Premier League anglaise resterait sa destination la plus probable. Cependant, à l'heure actuelle, le facteur Mourinho et les ambitions personnelles du joueur rendent les tentatives de Manchester United pour ce transfert inefficaces. L'aboutissement de ce transfert serait également intéressant pour les fans de football, car des joueurs polyvalents comme Camavinga peuvent élever le jeu de n'importe quelle équipe à un nouveau niveau.