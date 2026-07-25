Slavko Vinčić élu meilleur arbitre de la Coupe du Monde 2026

L'arbitre slovène Slavko Vinčić a été reconnu comme le meilleur arbitre de la Coupe du Monde 2026. Il a également dirigé la rencontre décisive du tournoi, la finale entre l'Espagne et l'Argentine.

La prestation de Vinčić lors du match, remporté 1-0 par l'Espagne, a été hautement saluée. Il a reçu le prix institué en l'honneur de Giulio Campanati, l'un des arbitres italiens les plus prestigieux de son époque.

La finale de la Coupe du Monde lui a été confiée

Slavko Vinčić a officié en tant qu'arbitre central lors du match le plus important de la Coupe du Monde 2026, la finale entre l'Espagne et l'Argentine.

Dans ce match décisif disputé sous une forte pression, l'arbitre slovène a été félicité pour sa gestion exemplaire de la rencontre. L'Espagne s'est imposée grâce à un but unique, devenant championne du monde.

Un prix au nom d'un célèbre arbitre italien

Le prix décerné au meilleur arbitre a été établi en l'honneur de l'Italien Giulio Campanati.

Campanati a dirigé l'association italienne des arbitres de football pendant de nombreuses années et était reconnu comme l'un des meilleurs arbitres de son temps.

Remporter ce trophée confirme le statut croissant de Vinčić dans le football international.

Il a débuté sa carrière en 2007

Slavko Vinčić est né à Maribor, en Slovénie. Il a entamé sa carrière d'arbitre professionnel en 2007 dans le championnat de son pays.

L'expérience acquise au fil des ans lui a permis d'officier lors des grands tournois européens et des compétitions internationales.

Informations principales Détails Arbitre Slavko Vinčić Pays Slovénie Ville natale Maribor Début de carrière 2007 Finale de la Coupe du Monde 2026 Espagne — Argentine, 1:0

Assistant lors de son premier tournoi majeur

La première compétition majeure à laquelle Vinčić a participé était l'Euro 2012.

Cependant, lors de ce tournoi, il n'était pas arbitre central, mais assistant de l'arbitre slovène Damir Skomina. Plus tard, Vinčić a atteint le niveau nécessaire pour diriger seul des rencontres importantes.

D'un simple assistant à la finale de la Coupe du Monde

Entré sur la grande scène du football en 2012 en tant qu'assistant, Vinčić a réussi, 14 ans plus tard, à arbitrer une finale de Coupe du Monde et à être élu meilleur arbitre du tournoi.

Ce prix pourrait rester l'une des reconnaissances les plus importantes de sa longue carrière.

Selon vous, quelle a été la qualité de l'arbitrage de Slavko Vinčić lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 ? Laissez votre avis dans les commentaires.