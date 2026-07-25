La NASA enverra des hélicoptères de nouvelle génération sur Mars en 2028

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis se prépare à franchir une nouvelle étape majeure dans l'exploration de la Planète rouge. L'agence prévoit de lancer des hélicoptères robotisés de nouvelle génération sur Mars en 2028. L'objectif principal de cette mission est d'identifier les sites d'atterrissage les plus sûrs et les plus pratiques pour le premier atterrissage de l'humanité sur Mars à l'avenir. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Selon l'agence TASS, qui cite un représentant de la NASA, cette mission importante sera réalisée à l'aide d'un engin nommé SR-1 (Space Reactor-1) Freedom. Cet appareil devrait entrer dans l'histoire comme le premier vaisseau spatial interplanétaire équipé d'un système d'énergie nucléaire américain. Il abrite à son bord le complexe SkyFall, qui comprend de nouveaux aéronefs créés sur la base des technologies légendaires d'Ingenuity.

Puissance nucléaire et reconnaissance aérienne

Dans le cadre du nouveau projet, l'utilisation d'une source d'énergie nucléaire permettra de livrer des charges plus lourdes sur Mars et de mener des recherches à long terme. Les hélicoptères de SkyFall agiront comme des éclaireurs aériens uniques. Ils étudieront minutieusement la surface de Mars, établiront des cartes détaillées de la région et rechercheront des points d'atterrissage idéaux pour les futures expéditions habitées.

Il est intéressant de noter que, pour réduire les coûts lors de la création de l'appareil SR-1 Freedom, la NASA utilise des solutions d'ingénierie développées pour le programme de la station lunaire Gateway. Selon les informations, le coût total de développement et de lancement de cette mission est estimé à environ 2,1 milliards de dollars. Les spécialistes de l'agence estiment que le premier vol habité vers Mars aura lieu d'ici 2040.

La suite du succès d'Ingenuity

Le choix des hélicoptères n'est pas le fruit du hasard. Leur prédécesseur, Ingenuity, est devenu l'une des expériences les plus réussies de l'histoire de l'exploration martienne. Arrivé en février 2021 avec le rover Perseverance, ce minuscule appareil ne devait initialement effectuer que quelques vols d'essai.

Cependant, Ingenuity s'est avéré beaucoup plus résistant que prévu et a effectué 72 vols sur près de trois ans. Sa mission ne s'est achevée qu'en janvier 2024, après que ses pales ont été endommagées lors d'un atterrissage. La nouvelle mission devrait porter cette expérience réussie à un niveau supérieur.

Ce projet constitue non seulement une avancée technologique, mais aussi une partie intégrante de la stratégie de l'humanité visant à établir des colonies permanentes sur d'autres planètes. Malgré l'extrême rareté de l'atmosphère martienne, l'efficacité prouvée des hélicoptères accélérera considérablement les futurs processus de colonisation.