Klopp ouvre une nouvelle ère en Allemagne : sa principale exigence est connue

Lors de sa première conférence de presse, le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, Jürgen Klopp, a révélé comment il envisage d'inculquer son style de jeu à la Mannschaft.

Pour ce technicien expérimenté, le résultat ne suffit pas ; un jeu attrayant qui enchante les supporters est tout aussi important. Klopp a souligné qu'il serait intransigeant dans ses choix de joueurs et que les portes de la sélection ne sont fermées à personne pour le moment.

Les joueurs peuvent s'attendre à des opportunités inattendues

Klopp a fait savoir qu'il ne hésiterait pas à prendre des décisions radicales concernant l'effectif dans cette nouvelle ère.

« Avec moi, les joueurs pourraient avoir des opportunités qu'ils n'attendaient pas, car j'aime prendre des décisions tranchées », a déclaré l'entraîneur.

Cela signifie que de nouveaux noms pourraient émerger en équipe d'Allemagne et que certains joueurs pourraient se voir confier des rôles plus importants qu'auparavant.

L'objectif principal : un football qui plaît aux supporters

Klopp a affirmé que son équipe devait proposer un football spectaculaire et riche en émotions, et pas seulement viser la victoire.

« Je veux que les supporters rentrent chez eux en se disant : "C'était vraiment du beau football" », a-t-il déclaré.

L'entraîneur a admis qu'un tel style pourrait ne pas porter ses fruits immédiatement. Néanmoins, il a l'intention de bâtir une équipe active, intense et séduisante pour les supporters de l'équipe nationale allemande.

Chaque joueur portant le maillot national doit donner le meilleur de lui-même

L'une des exigences majeures de Klopp est que les joueurs convoqués donnent le maximum sur le terrain.

Selon lui, porter le maillot de l'équipe d'Allemagne est un immense honneur et une grande responsabilité. C'est pourquoi chaque joueur doit faire passer l'intérêt de l'équipe avant ses objectifs personnels.

Les principes clés importants pour Klopp :

rythme élevé et pressing intense ;

solidarité collective ;

combat total sur le terrain ;

football offensif et spectaculaire pour le plaisir des supporters ;

concurrence dans la sélection de l'effectif.

« Personne n'est écarté pour l'instant »

Le nouvel entraîneur a indiqué qu'il suivrait de près les joueurs prétendant à une place en sélection.

« Pour l'instant, nous n'écartons personne, car c'est le début d'une nouvelle ère », a déclaré Klopp.

Cette déclaration montre qu'en plus des joueurs expérimentés, de jeunes talents brillants en club auront également leur chance.

Une nouvelle concurrence commence en Allemagne

La première sortie de Klopp montre que les places en sélection ne dépendront plus des services passés, mais de la forme actuelle du joueur, de sa discipline et de son abnégation sur le terrain.

La promesse d'un football séduisant faite par l'entraîneur a encore accru les attentes des supporters allemands. La grande question désormais est de savoir à quelle vitesse Klopp parviendra à transposer son célèbre style de club à l'équipe nationale.

Selon vous, Jürgen Klopp peut-il ramener l'Allemagne au sommet du football mondial ? Donnez votre avis dans les commentaires.