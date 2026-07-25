Rodri quitte-t-il Manchester City ? Mareska répond clairement

«Manchester City» l’entraîneur principal Enzo Mareska a réagi aux informations concernant un éventuel départ du milieu de terrain espagnol Rodri. Il a souligné que le club mettra tout en œuvre pour conserver son joueur clé dans l’effectif.

Actuellement, Rodri subit une intervention chirurgicale mineure en raison d’un problème au dos. L’entraîneur a noté que la récupération complète du joueur est la priorité absolue en ce moment.

« Il y a toujours des rumeurs autour des grands joueurs »

Le contrat actuel de Rodri avec «Manchester City» devant expirer dans un an a alimenté les spéculations sur son avenir.

Mareska a qualifié ces rumeurs de naturelles.

« Il y a toujours diverses rumeurs autour des grands joueurs. Cela ne me dérange pas, c’est normal », a déclaré l’entraîneur.

Selon lui, il n’est pas surprenant que divers clubs européens s’intéressent à Rodri, étant donné qu’il est un joueur de haut niveau.

Le club tient à conserver Rodri

Mareska a ouvertement déclaré que «Manchester City» ne prévoit pas de faire ses adieux au milieu de terrain espagnol.

« Bien sûr, chaque entraîneur veut avoir Rodri dans son équipe. Pour l’instant, il a besoin de repos et d’une récupération complète. Ensuite, il sera à nouveau avec nous », a-t-il ajouté.

Ainsi, l’entraîneur a laissé entendre que le joueur restera dans l’équipe pour la saison prochaine. Cependant, aucune information précise n’a été donnée concernant les négociations pour un nouveau contrat.

Rodri subit une intervention chirurgicale

Le milieu de terrain subit actuellement une petite opération pour résoudre un problème au dos.

Il a été indiqué que le club et le staff technique attendront sa récupération complète sans compromettre sa santé. La date de retour de Rodri sur les terrains n’a pas encore été communiquée.

Sous les couleurs de City depuis 2019

Rodri défend les couleurs de Manchester City depuis 2019. La saison dernière, il a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues et a inscrit 2 buts.

Indicateur Résultat Année d'arrivée au club 2019 Matchs la saison dernière 33 Buts 2 État actuel En phase de récupération après une opération

L'importance de Rodri dans le jeu de l'équipe et la fin prochaine de son contrat pourraient continuer à alimenter les discussions sur son avenir.

Pensez-vous que Manchester City parviendra à signer un nouveau contrat avec Rodri ? Laissez votre avis dans les commentaires.