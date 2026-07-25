La société spatiale publique russe Roskosmos n'a pas l'intention de cesser d'utiliser le cosmodrome de Baïkonour, situé sur le territoire kazakh. Au contraire, il a été annoncé que la coopération stratégique entre les deux pays passera à une nouvelle étape et que la mise en œuvre de grands projets depuis cette base se poursuivra, rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans une interview accordée à l'émission "Vesti", le directeur général adjoint de Roskosmos, Dmitri Bakanov, a souligné que la Russie utilise actuellement trois cosmodromes principaux : le site national Vostochniy, le site militaire Plesetsk et Baïkonour, qui est loué. Selon l'agence TASS, la corporation prévoit d'utiliser ces trois installations sur un pied d'égalité et n'a l'intention d'abandonner aucune d'entre elles.

Nouveaux horizons de coopération et le projet Proton-M

Les relations spatiales entre la Russie et le Kazakhstan sont non seulement préservées, mais continuent de se développer. Selon un accord conclu entre les parties, le lancement prochain de neuf lanceurs lourds Proton-M depuis Baïkonour est prévu. Cela témoigne de l'importance continue de ce cosmodrome dans la logistique internationale et la recherche scientifique.

L'interview a également abordé le projet conjoint "Baiterek". Dans le cadre de ce projet, il est prévu de lancer un lanceur Soyuz-5 de nouvelle génération depuis Baïkonour. Ce projet servira à combiner le potentiel technologique des deux pays et à optimiser le coût des vols spatiaux.

Pour la région d'Asie centrale, Baïkonour n'est pas seulement un objet technologique, mais aussi un symbole économique et politique majeur. Situé au Kazakhstan, ce complexe fonctionne sur la base de contrats de location mutuellement avantageux avec la Russie. Cette déclaration de Roskosmos est considérée comme une étape importante visant à maintenir la stabilité régionale et la coopération scientifique à long terme.

Selon les experts, les lancements de fusées Proton-M joueront un rôle clé dans la mise en orbite de satellites commerciaux et le ravitaillement des stations spatiales internationales. L'infrastructure de Baïkonour reste la plateforme la mieux adaptée pour recevoir et lancer en toute sécurité de telles fusées lourdes.