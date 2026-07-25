Specialized dévoile le S-Works Turbo Levo R, un VTT électrique léger et ultra-puissant

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Specialized dévoile le S-Works Turbo Levo R, un VTT électrique léger et ultra-puissant

La célèbre entreprise américaine Specialized a présenté son nouveau vélo tout-terrain électrique haut de gamme : le modèle S-Works Turbo Levo R Ultralight. Cette nouveauté est devenue l'un des modèles tout suspendu les plus légers de la gamme du fabricant. Bien qu'il pèse seulement environ 18 kg, ses capacités techniques lui permettent de rivaliser avec de nombreuses voitures modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau cadre en carbone FACT 11 a été choisi comme base du vélo. Les ingénieurs y ont installé un système de suspension spécial appelé GENIE, qui permet à l'utilisateur de régler la géométrie de déplacement selon ses préférences. Selon les informations d'Ixbt.com, la suspension avant a une course de 140 mm et la partie arrière de 130 mm, ce qui garantit un haut niveau de confort sur les pistes de montagne difficiles.

Puissance et capacités techniques

L'aspect le plus surprenant du S-Works Turbo Levo R Ultralight est sa motorisation. Bien qu'il s'agisse d'un modèle allégé, il est équipé d'un moteur électrique Specialized S-Works 3.1 pleine grandeur. Ce moteur génère un couple de 111 N·m, un chiffre équivalent à la puissance de certaines petites voitures. La puissance maximale atteint 850 W (1,15 ch).

Selon les besoins des acheteurs, il est possible de choisir entre deux capacités de batterie : 600 ou 840 Wh. Le fabricant affirme que le vélo peut offrir jusqu'à 4,4 heures d'autonomie avec une seule charge. Bien entendu, cet indicateur peut varier en fonction du profil de la route et du mode d'assistance choisi. Pour les longs voyages, une batterie externe supplémentaire de 280 Wh est également proposée.

Technologies intelligentes et sécurité

À l'instar des gadgets modernes, ce vélo est équipé de systèmes numériques avancés. Un écran Mastermind de 2,2 pouces est situé sur le guidon, affichant toutes les informations importantes. Il est également possible de gérer les paramètres via une application mobile dédiée et de localiser le vélo grâce au service Apple Find My.

Le système de charge possède également sa propre intelligence. Le chargeur intelligent de 12 ampères fonctionne en plusieurs modes. En particulier, il existe une fonction pour limiter la charge à 80 pour cent afin de prolonger la durée de vie de la batterie, ou un mode de charge rapide si nécessaire.

Ce modèle haut de gamme Specialized S-Works Turbo Levo R Ultralight est actuellement commercialisé uniquement en coloris Satin Carbon. Son prix est de 13 000 USD et il peut être commandé sur le site officiel de l'entreprise. Un tel prix et de telles performances font de ce modèle un choix exclusif non pas pour les amateurs, mais pour les athlètes professionnels et les passionnés de technologie.

SpecializedVéloÉlectriqueTechnologieS-WorksGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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