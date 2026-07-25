Le FC Barcelone inquiet de la décision de Frenkie de Jong : le club craint le scénario Ansu Fati

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong, a décidé de traiter sa blessure au genou droit par des méthodes conservatrices plutôt que de subir une intervention chirurgicale. Bien que la direction et le staff médical du club aient exprimé leur respect pour ce choix, de sérieux d'inquiétudes ont surgi en interne. Selon des sources sportives, les responsables du club craignent une tournure inattendue des événements, rapporte Goal.com rapporte .

En effet, la blessure du joueur néerlandais, liée à une déchirure du ligament collatéral médial du genou droit, nécessite une longue période de récupération. Les médecins du Barça avaient recommandé une opération, mais De Jong a refusé de passer sur le billard. Cette situation a rappelé à la direction du club des souvenirs douloureux liés à Ansu Fati, il y a trois ans.

Le scénario Ansu Fati va-t-il se répéter ?

L'inquiétude du club n'est pas anodine. En janvier 2022, l'attaquant Ansu Fati avait également refusé de se faire opérer d'une blessure à la cuisse gauche, optant pour un traitement conservateur. À l'époque, les médecins de Barcelone avaient insisté sur le fait que la chirurgie était l'option la plus sûre, mais le joueur était resté inflexible. Finalement, ce choix n'a pas donné les résultats escomptés, prolongeant la convalescence du joueur et affectant gravement sa forme physique.

Une situation similaire s'observe dans le cas de Frenkie de Jong : le personnel médical du club et les visions du joueur divergent. Si le traitement conservateur s'avère inefficace et qu'une opération devient inévitable, le joueur pourrait manquer plus de quatre mois de compétition. Un coup dur évident pour les ambitions de l'équipe cette saison.

Il semblerait que De Jong ait contracté cette blessure en sélection avec les Pays-Bas, lors de la Coupe du Monde. Selon le joueur, les médecins de l'équipe nationale lui avaient assuré que la blessure n'était pas très grave et que continuer à jouer ne ferait qu'empirer les choses. Cependant, les examens médicaux passés à son retour à Barcelone ont révélé une déchirure ligamentaire importante.

Actuellement, Frenkie de Jong est l'un des joueurs les plus influents et directeurs de jeu du FC Barcelone. Son absence de longue durée créerait un vide majeur au milieu de terrain pour l'équipe entraînée par Hansi Flick. La direction espère un retour rapide et sans complications, mais l'incertitude des pronostics médicaux maintient la tension au sein du club.