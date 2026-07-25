Mohamed Salah proche de Beşiktaş : qui a le dernier mot ?

Les informations concernant le transfert de Mohamed Salah à Istanbul ont secoué le marché des transferts. Certaines sources affirment que les deux parties se sont entendues sur les termes du contrat, mais la toute dernière déclaration du président de Beşiktaş indique que l'accord n'a pas encore été signé.

Le club turc a envoyé sa dernière offre officielle à la star égyptienne. Désormais, l'avenir de ce transfert dépend de la réponse de Salah et de ses représentants.

Quelles sont les conditions rapportées par Schira ?

Selon le journaliste italien Nicolò Schira, Beşiktaş est proche d'un accord avec Salah sur les conditions personnelles. L'offre comprend un contrat valable jusqu'en 2027 avec une option pour une saison supplémentaire.

Les rapports indiquent que l'attaquant égyptien s'est vu offrir 12 millions d'euros par an. Salah pourrait rejoindre son nouveau club gratuitement, son contrat avec Liverpool ayant expiré.

Détails de l'accord Condition rapportée Durée du contrat Jusqu'en 2027 Option de prolongation Une saison de plus Salaire annuel 12 millions d'euros Statut du transfert Joueur libre Signature officielle Pas encore signée

Le président de Beşiktaş fait le point sur la situation

Le 25 juillet, le président de Beşiktaş, Serdal Adali, a annoncé que les négociations se poursuivaient et que le club avait soumis une offre officielle finale au clan du joueur.

« La décision appartient désormais au joueur. »

Adali a souligné qu'une réponse claire était attendue de Salah et de ses représentants à court terme. Par conséquent, bien qu'il y ait eu un rapprochement significatif sur les termes personnels, on ne peut pas encore dire que le transfert est officiellement bouclé.

Pourquoi les négociations ont-elles traîné en longueur ?

Il a été rapporté que Salah avait initialement réagi positivement à l'idée de rejoindre Beşiktaş. Cependant, une fois la nouvelle d'un accord imminent diffusée, les exigences financières des représentants du joueur ont augmenté, créant un sérieux obstacle dans les négociations.

Serdal Adali a indiqué que le montant de la commission demandé par l'agent du joueur avait atteint environ 35 % et que le club n'avait pas accepté une telle condition. Par la suite, les deux parties sont retournées à la table des négociations et Beşiktaş a envoyé sa proposition finale.

C'est pourquoi la situation a changé trois fois en quelques jours :

l'accord initial de Salah pour le transfert ;

la complication des négociations en raison des exigences de l'agent ;

l'envoi d'une offre finale par Beşiktaş.

La grande époque de Salah à Liverpool est terminée

Liverpool avait officiellement annoncé en mars que Salah quitterait le club à la fin de la saison 2025/26. Après neuf ans passés dans le club anglais, l'attaquant égyptien est devenu l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club.

Il a inscrit 257 buts en 441 apparitions sous le maillot de Liverpool. Salah a remporté avec l'équipe deux Premier League, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs de la FIFA et de nombreux trophées nationaux.

L'arrivée d'un tel joueur dans le championnat turc sera un événement monumental pour Beşiktaş, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur les plans commercial et d'image.

Trois issues possibles pour le transfert

Trois scénarios se présentent actuellement :

Salah accepte l'offre finale et Beşiktaş officialise le transfert. Les parties rediscutent de certaines conditions financières. Le joueur refuse l'offre et choisit une option en Arabie saoudite ou dans un autre championnat.

Des informations sérieuses indiquent que Salah a accepté de venir en Turquie. Mais tant que le contrat n'est pas signé, il est trop tôt pour l'appeler joueur de Beşiktaş. Sur le marché des transferts, un accord verbal ne fait pas foi.

Selon vous, Mohamed Salah pourra-t-il montrer son meilleur niveau à Beşiktaş ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle avec les fans de football sur Telegram.