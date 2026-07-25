La plateforme Kalshi demande à Netflix de supprimer la bande-annonce d'un nouveau documentaire

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La plateforme Kalshi demande à Netflix de supprimer la bande-annonce d'un nouveau documentaire

La célèbre plateforme Kalshi, active dans le secteur des marchés de prédiction, a émis une objection officielle à l'encontre du géant du streaming Netflix. Dans sa mise en demeure juridique, l'entreprise a demandé la suppression immédiate de la bande-annonce du documentaire "Instadocs: The Prediction Games" produit par Netflix. Les représentants de Kalshi ont souligné que ce matériel vidéo revêt un caractère diffamatoire et contient des documents falsifiés ainsi que des informations trompeuses, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le film "The Prediction Games" est consacré au développement des marchés de prédiction et à la vie des principaux acteurs de ce secteur. Selon Netflix, ce projet comprend des entretiens exclusifs avec Shayne Coplan, le dirigeant de Polymarket, et Tarek Mansour, le PDG de Kalshi. Cependant, la bande-annonce à l'origine du scandale montre l'une des fêtes de Las Vegas où de jeunes hommes se vantent d'avoir gagné des millions de dollars grâce à la Coupe du Monde de football.

Paris fictifs et conflits juridiques

Dans un plan de la bande-annonce, l'un des invités montre sur son téléphone un pari de 5 000 USD placé via l'application Kalshi. Le problème est qu'actuellement, par décision de justice, la plateforme Kalshi a interdiction d'exercer dans l'État du Nevada (où se trouve Las Vegas). L'entreprise qualifie cette séquence de "falsifiée", car elle donne aux utilisateurs une fausse impression selon laquelle Kalshi contournerait la loi pour fournir des services dans une zone interdite.

Dans sa lettre, Kalshi a prouvé que la capture d'écran affichée a en réalité été prise le 16 mai 2025, soit bien avant l'entrée en vigueur de l'interdiction. Cependant, Netflix a utilisé le montage pour présenter cet événement comme s'il s'était produit en juillet 2026. Cela est évalué comme une situation trompeuse susceptible de porter atteinte à la réputation de l'entreprise auprès de ses millions d'abonnés.

Selon The Hollywood Reporter, les représentants de Netflix affirment qu'aucun plan du documentaire n'a été falsifié. Un porte-parole du service de streaming a confirmé que les images ont été prises le 17 juillet 2026 lors de l'événement Winible de la Coupe du Monde à Las Vegas. Selon eux, la capture d'écran présentée volontairement par le trader et les questions liées à sa date relèvent uniquement de la relation entre l'utilisateur et l'application.

Concurrence entre plateformes et sécurité

Ce scandale éclate alors que le marché des prédiction fait l'objet d'une surveillance accrue aux États-Unis. Des plateformes telles que Kalshi et Polymarket permettent de parier sur des événements politiques, des compétitions sportives et des indicateurs économiques. Suite à la popularisation de ces services, les autorités de régulation tentent de limiter leurs activités.

Les représentants de Kalshi ont indiqué avoir contacté les employés de Netflix et conclu un accord pour retirer cette séquence de la version finale du film. Néanmoins, la bande-annonce diffusée sur la page d'accueil de l'application Netflix contient toujours le passage controversé. L'entreprise considère cela comme un refus incompréhensible et a exprimé sa disposition à défendre ses droits par la voie judiciaire.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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