L'Europe alloue 65 millions d'euros pour construire le premier rover MAGPIE afin d'explorer la Lune

L'Agence spatiale européenne (ESA) a signé un contrat majeur de 65 millions d'euros avec ispace-Europe pour étudier les glaces au pôle sud de la Lune. Dans le cadre de ce projet, le premier rover européen nommé MAGPIE (Mission for Advanced Geophysics and Polar Ice Exploration) sera développé. Cette mission devrait constituer une étape cruciale pour évaluer la capacité future de l'humanité à exploiter les ressources lunaires. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le lancement de l'appareil MAGPIE est prévu pour 2029 sur la Lune. Il sera acheminé dans l'espace à l'aide du module d'atterrissage ispace Mission 4. La tâche principale du rover est de rechercher de la glace d'eau près du pôle sud de la Lune, ainsi d'étudier la stabilité des substances volatiles qui pourraient s'évaporer lorsqu'elles sont chauffées, ainsi que les propriétés du régolithe lunaire. Ces données sont essentielles pour créer des technologies de traitement des ressources locales destinées aux futures bases lunaires.

Une nouvelle approche de l'exploration spatiale

Ce projet revêt une importance historique pour l'ESA, car l'agence choisit pour la première fois une petite entreprise spatiale privée comme maître d'œuvre principal pour sa mission lunaire. Le projet MAGPIE fait partie du premier volet du programme ESA Small Exploration Missions (SMEX), qui vise à mettre en œuvre des projets de recherche plus rapidement et avec un budget moindre. L'agence a ainsi exprimé sa volonté d'accepter un certain niveau de risques.

Selon Ixbt.com, l'ESA n'achète pas seulement la fourniture de matériel cette fois-ci, mais un ensemble complet de services allant de la conception à l'obtention de données scientifiques. Bien que ce schéma rappelle le programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services) utilisé par la NASA aux États-Unis, l'approche européenne s'en distingue en prévoyant la propriété du rover lui-même et de ses résultats de recherche.

Coopération internationale et expérience

La mission MAGPIE fait partie d'une vaste coopération internationale. Les technologies européennes et le système de gestion de mission utiliseront l'infrastructure de transport japonaise ispace. Ainsi, l'ESA et la JAXA (Agence d'exploration aérospatiale japonaise) unissent leurs forces pour la future exploration de la Lune. Cette coopération contribuera à renforcer la position de l'Europe dans la course à l'espace mondiale.

Il s'agit de la deuxième tentative majeure pour ispace-Europe dans le cadre de son programme lunaire. Auparavant, en 2025, le rover TENACIOUS créé par la division luxembourgeoise de l'entreprise avait atteint l'orbite lunaire. Cependant, en raison d'un échec lors de la procédure d'atterrissage à la surface, la communication avec l'appareil a été perdue. Le nouveau projet MAGPIE devrait être équipé de technologies plus avancées, en tirant les leçons des erreurs passées.