L'une des plus grandes batailles estivales sur le marché des transferts en Europe pourrait bientôt commencer. Le Real Madrid considère Rodri, meilleur joueur de la Coupe du monde, comme sa priorité absolue, mais le PSG et le FC Barcelone ont bouleversé la situation avec des mouvements inattendus.

Il est rapporté que le milieu de terrain espagnol lui-même serait séduit par l'option madrilène. Cependant, il n'y a pas d'accord officiel avecManchester City— ce qui signifie que la bataille décisive ne fait que commencer.

Le PSG a fait le premier pas concret

Selon RMC Sport, le PSG a pris contact avec la direction deManchester Cityconcernant le transfert de Rodri. Les Parisiens ont entamé des discussions préliminaires pour connaître le prix du joueur, la position du club et les conditions d'un accord potentiel.

Pour l'instant, aucune information n'a filtré concernant l'envoi d'une offre officielle. Néanmoins, l'approche directe du club parisien auprès du club mancunien montre que l'intérêt a dépassé le simple stade de l'observation.

Bien que les Parisiens soient les derniers arrivés dans la course au transfert, ils ont été les premiers à passer à l'action concrète.

L'arrivée d'un joueur capable de dicter le jeu comme Rodri pourrait offrir au PSG le contrôle au milieu, l'équilibre en défense et de l'expérience lors des grands rendez-vous.

Une blessure a chamboulé les plans du FC Barcelone

L'intérêt du FC Barcelone pour Rodri s'est intensifié après la grave blessure de Frenkie de Jong. Le club catalan a officiellement annoncé que le milieu de terrain néerlandais souffre d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou droit.

De Jong risquant d'être indisponible pendant plusieurs mois, le club étudie des options pour renforcer son entrejeu. Selon les rapports, Rodri n'est pas évalué par la direction comme un remplaçant à court terme, mais comme un joueur stratégique capable de reconstruire le milieu de terrain.

Cependant, les principaux problèmes pour le FC Barcelone ne manquent pas :

trouver des fonds importants pour le transfert ;

faire de la place dans la masse salariale ;

convaincre Manchester City de vendre ;

rivaliser avec la puissance financière du Real Madrid et du PSG.

Par conséquent, même si l'intérêt des Catalans est sérieux, la faisabilité de l'opération reste pour l'instant incertaine.

Pourquoi tout le monde veut-il Rodri ?

Le milieu de terrain de 30 ans a joué un rôle décisif dans le sacre de l'Espagne à la Coupe du monde 2026 et a remporté le Ballon d'Or, récompensant le meilleur joueur du tournoi.

Il a réussi 747 passes précises au cours de la compétition, affichant un taux de réussite de 93 %. Rodri a également été le joueur ayant parcouru la plus grande distance lors du tournoi.

La supériorité de Rodri Apport pour l'équipe Contrôle du ballon Définit le rythme du match Intelligence de placement Fait le lien entre la défense et l'attaque Passes précises Brise le pressing adverse Expérience des grands matchs Apporte de la sérénité sous pression Condition physique Contrôle totalement le milieu de terrain

Rodri n'est pas un simple milieu défensif. C'est un joueur qui dirige le style de jeu de l'équipe et applique sur le terrain les idées tactiques de l'entraîneur.

Pourquoi le Real Madrid reste-t-il le grand favori ?

Malgré les manœuvres du PSG et du FC Barcelone, le Real Madrid est toujours considéré comme le principal favori dans la course pour Rodri. Des sources indiquent que le joueur préférerait évoluer à Madrid et qu'un accord verbal sur les conditions personnelles aurait pu être trouvé entre les parties.

Cependant, il y a une différence cruciale :

Un accord verbal ne vaut pas contrat officiel.

Même si le Real Madrid trouve un terrain d'entente avec Rodri, il doit obtenir l'approbation de Manchester City. Il est évident que les Citizens ne lâcheront pas facilement le pilier de leur système de jeu.

Pour le club merengue, le transfert de Rodri pourrait résoudre plusieurs problèmes en même temps :

amener un véritable maître à jouer au milieu de terrain ;

renforcer l'équilibre devant la défense ;

ajouter un leader d'expérience aux jeunes joueurs ;

s'assurer un joueur capable de gérer le tempo dans les matches couperets.

Qu'est-ce qui décidera du sort du transfert ?

Dans la situation actuelle, les chances des trois clubs semblent partagées :

Club Principal atout Obstacle majeur Real Madrid Souhait probable du joueur Trouver un accord avec City PSG Grosse puissance financière Convaincre Rodri de venir à Paris FC Barcelone Retour en Espagne et rôle clé Restrictions financières

La décision finale dépendra de la volonté de Rodri, des conditions fixées par Manchester City et du montant des offres officielles. Pour l'instant, le PSG a ouvert la porte des négociations, le FC Barcelone étudie la situation et le Real Madrid s'en remet au choix du joueur.

Cependant, sans offre officielle et sans accord entre les clubs, le transfert de Rodri à Madrid n'est pas plié. Sur le marché des transferts, l'expression « c'est presque fait » se transforme parfois du jour au lendemain en « c'est tombé à l'eau » — c'est toute la subtilité du football, semblable à une ligne de hors-jeu.

Selon vous, quel club Rodri devrait-il choisir : le Real Madrid, le PSG ou le FC Barcelone ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec les fans de foot sur Telegram.