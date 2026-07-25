Newcastle United entame des négociations avec Milan pour le transfert de Fikayo Tomori

Le club anglais de Newcastle United s'intéresse sérieusement au profil du défenseur central de Milan, Fikayo Tomori, afin de renforcer sa ligne défensive. Les "Magpies" ont formulé une offre officielle pour ramener le joueur en Angleterre, en Premier League. Pour l'équipe d'Eddie Howe, qui a perdu beaucoup de points la saison dernière en raison de problèmes défensifs, Tomori est devenu l'une des priorités absolues. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par MilanNews24, Newcastle a soumis une première offre de 15 millions d'euros au club milanais. Cependant, cette somme n'a pas satisfait la partie italienne. La direction de Milan ne souhaite pas brader Tomori, l'un de ses défenseurs les plus expérimentés, et se montre prête à poursuivre les négociations concernant ce transfert.

Écart dans les négociations et question du prix

Actuellement, la différence financière entre les deux parties n'est pas très importante. La direction milanaise réclame au moins 20 millions d'euros, bonus compris, pour le défenseur de 26 ans. De son côté, Newcastle cherche à finaliser cet accord dès le début du mercato. Si le club anglais augmente son offre de 5 millions d'euros supplémentaires, la probabilité que l'accord se conclue est très élevée.

La saison dernière, Newcastle a terminé à la 12e place du championnat d'Angleterre, manquant ainsi la qualification pour les compétitions européennes. Le fait d'avoir encaissé 55 buts montre la nécessité absolue de mener à bien des réformes profondes dans le secteur défensif. En particulier, la lourde défaite subie en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone (score cumulé de 8-3) a mis en lumière les points faibles de l'équipe.

Fikayo Tomori évolue sous les couleurs de Milan depuis 2021. Initialement prêté par Chelsea, le défenseur avait ensuite été définitivement acheté pour 25 millions de livres sterling. Son contrat actuel avec les Rossoneri court jusqu'en 2027. Au fil de son parcours en Italie, Tomori est rapidement devenu un élément incontournable de l'équipe.

Si l'on jette un œil aux statistiques, Tomori a disputé un total de 214 matchs sous le maillot milanais, inscrivant 7 buts et délivrant 6 passes décisives. Avec son club, il a remporté le titre de Serie A lors de la saison 2021-2022 ainsi que la Supercoupe d'Italie lors de l'exercice 2024-2025. Il a également grandement contribué à la qualification de l'équipe pour les demi-finales de la Ligue des champions lors de la saison 2022-2023.

D'après Goal.com, Tomori a participé la saison dernière à 37 rencontres toutes compétitions confondues, délivrant 3 passes décisives. Milan a terminé la saison à la 5e place et disputera la Ligue Europa l'année prochaine. Désormais, le souhait du joueur de retourner dans sa patrie et de s'illustrer dans un championnat encore plus relevé pourrait bien constituer le facteur décisif de ce transfert.