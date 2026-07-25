Le capitaine d'Al-Nassr en Arabie saoudite et de l'équipe nationale du Portugal Cristiano Ronaldo a commencé à influencer directement la politique de transferts du club. L'attaquant légendaire de 41 ans exige de la direction du club la création d'un système indépendant et professionnel où le département sportif prendrait les décisions seul, sans ingérence extérieure.

Zamin.uz présente les détails des plans de transferts sensationnels du football saoudien et de l'« attaque » personnelle de Ronaldo pour Bruno Fernandes.

1. Mettre fin à l'ingérence extérieure : le nouveau projet de Ronaldo

365Scores Arabic rapporte que Cristiano Ronaldo souhaite bâtir une « empire » à long terme autour d'Al-Nassr capable de triompher régulièrement dans le championnat national et en Ligue des champions de l'AFC.

La condition principale de Ronaldo pour le club : La formation de l'effectif d'Al-Nassr et la conduite de la politique de transferts doivent être menées exclusivement par les représentants du département sportif du club. L'ingérence de structures extérieures dans les décisions internes de l'équipe doit cesser.

2. Ultime tentative pour Bruno Fernandes : Cristiano négociera en personne

La principale cible d'Al-Nassr pour le mercato estival est le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes .

Dernière offre : Les Saoudiens préparent la proposition ultime et la plus séduisante pour le milieu de terrain de l'équipe nationale du Portugal.

Le rôle de Ronaldo : Ronaldo est prêt à convaincre en personne son coéquipier en sélection de déménager à Riyad et de rejoindre le projet d'Al-Nassr .

La position de Fernandes : Auparavant, Bruno avait refusé à plusieurs reprises les clubs saoudiens, préférant rester dans l'élite européenne. Mais cette fois-ci, le facteur personnel de Ronaldo et une offre financière colossale pourraient radicalement changer la donne.

Situation autour du transfert d'Al-Nassr et de Bruno Fernandes

Aspects Situation réelle du transfert Cible principale du transfert Bruno Fernandes (capitaine de Manchester United) Le rôle deCristiano Ronaldo Contrôler personnellement le transfert et convaincre le joueur Condition financière Certificat d'efficacité financière obtenu, aucune dette Statistiques de la Coupe du Monde 2026 Ronaldo : 3 buts en 5 matches (premier joueur à marquer lors de 6 Coupes du Monde)

3. Feu vert : Les restrictions financières totalement levées

Al-Riyadiyah rapporte qu'à l'approche du mercato estival, Al-Nassr a obtenu avec succès son certificat d'efficacité financière .

Absence de dettes : Le club n'a aucune dette ni obligation en souffrance envers le ministère des Sports d'Arabie saoudite et la ligue locale. Soutien de l'État : Le club a reçu un soutien financier alloué par l'État. Une part importante de ces fonds sera précisément canalisée vers l'achat de stars du calibre de Bruno Fernandes.

4. Les performances de Ronaldo et Bruno à la Coupe du Monde 2026

Lors de la Coupe du Monde 2026, Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, a disputé 5 matches, inscrit 3 buts et est devenu le seul joueur de l'histoire à marquer lors de 6 phases finales de Coupe du Monde , portant son total de buts en Coupe du Monde à 11 réalisations.

Bruno Fernandes a également participé aux 5 matches difficiles du Portugal, délivrant 1 passe décisive. L'équipe nationale du Portugal a quitté le tournoi en huitièmes de finale après s'être inclinée 0-1 face au futur champion de la compétition, l'Espagne. Désormais, le destin des deux stars portugaises pourrait se croiser à nouveau à Riyad.

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Le statut de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr ne cesse de se renforcer, et cela devrait déclencher une nouvelle vague de transferts retentissants dans la Saudi Pro League lors du mercato estival.

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