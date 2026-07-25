Fatigués de l'intelligence artificielle : des bibliothécaires enseignent comment désactiver les systèmes AI

Bien que l'intelligence artificielle (AI) gagne rapidement en popularité dans le monde de la technologie moderne, tous les utilisateurs ne l'accueillent pas avec enthousiasme. Au contraire, l'intégration forcée de fonctionnalités AI par de grandes entreprises technologiques sur les appareils suscite de nombreuses protestations. C'est pourquoi des séminaires spéciaux sur l'évitement de l'intelligence artificielle et sa désactivation complète sur les appareils deviennent populaires dans les bibliothèques américaines. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les cours intitulés "Avoiding AI" (Éviter l'AI), organisés par Charlie Bailey, un bibliothécaire de Philadelphia Sud, ont suscité un intérêt inattendu et massif. Dans une interview accordée à TechCrunch, Bailey a souligné que les gens sont fatigués des outils qu'ils n'ont pas demandés et qui sont introduits de force dans leur vie quotidienne. Dans ses cours, les adultes apprennent à bloquer sur leurs smartphones des systèmes tels que Apple Intelligence et Gemini fourni par Google.

Selon le bibliothécaire, de telles sessions font partie de l'éducation numérique et permettent aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs choix technologiques. Sur de nombreux appareils modernes, les fonctionnalités d'intelligence artificielle sont conçues de telle manière que s'en débarrasser est devenu un processus technique assez complexe pour un utilisateur ordinaire.

Protestation contre l'innovation obligatoire

Hannah Cyrus, une bibliothécaire du Maine et l'une des fondatrices de ce mouvement, affirme que les gens posent souvent des questions simples : "Pourquoi ce système essaie-t-il d'écrire un e-mail à ma place ?" ou "Pourquoi résume-t-il une lettre d'une seule phrase que je peux lire moi-même ?". Les utilisateurs sont mécontents de l'interférence de l'intelligence artificielle dans leurs données personnelles et leurs flux de travail quotidiens.

Mme Cyrus souligne que si les cours d'informatique attirent généralement peu de monde, les inscriptions aux séminaires sur la désactivation de l'intelligence artificielle ont dû être clôturées en avance. La demande était si forte que les sessions ont également été diffusées en direct via la plateforme Zoom. Cela montre qu'il existe une résistance unique dans la société contre la politique "l'AI partout" de géants tels que Apple, Google et Microsoft.

Pendant les séminaires, les participants reçoivent de l'aide dans les domaines clés suivants :

Bloquer les chatbots AI sur les smartphones et les ordinateurs ;

Arrêter les fonctions de rédaction automatique de texte dans les services de messagerie électronique ;

Masquer les résumés générés par l'intelligence artificielle dans les moteurs de recherche ;

Interdire l'utilisation de données personnelles pour entraîner les modèles AI.

Selon les bibliothécaires, le progrès technologique doit laisser à l'utilisateur une liberté de choix. Actuellement, des dizaines de spécialistes du monde entier demandent à Hannah Cyrus le matériel pédagogique de ces séminaires. Cette tendance pourrait à l'avenir obliger les entreprises technologiques à prêter davantage attention aux souhaits des utilisateurs lors du lancement de leurs produits.