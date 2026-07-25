Le FC Barcelone réagit après un accident tragique au Spotify Camp Nou

Le club espagnol du FC Barcelone a exprimé ses condoléances suite au tragique accident survenu lors des travaux de rénovation en cours dans son stade, le Spotify Camp Nou. Le décès de l'un des ouvriers travaillant sur le chantier a profondément attristé le club catalan et l'ensemble de la communauté. Cet incident a été enregistré comme le premier cas lié à un décès depuis le début des travaux de grande envergure en juin 2023. C'est ce qu'indique Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'ouvrier décédé était âgé de 54 ans et faisait partie de la grande équipe chargée de la modernisation du stade. Selon les premières informations, la tragédie s'est produite alors que l'ouvrier effectuait des travaux de peinture sur une plateforme élévatrice. Les forces de l'ordre mènent actuellement une enquête sur cet événement.

La réaction de la direction du club

Le FC Barcelone a publié un communiqué officiel exprimant sa volonté d'apporter une aide complète aux proches de l'ouvrier décédé. Le communiqué souligne que la direction du club et l'ensemble du personnel sont profondément affligés par cette perte. Le président du club, Joan Laporta , suit notamment cette situation de très près.

"Le FC Barcelone exprime sa profonde tristesse suite au décès d'un ouvrier lors de l'accident survenu pendant les travaux de rénovation du Spotify Camp Nou. Le président Joan Laporta adresse ses condoléances personnelles à la famille du défunt et confirme la disposition du club à fournir toute l'aide nécessaire au nom de l'institution", peut-on lire dans le communiqué officiel.

Actuellement, la police catalane (Mossos d'Esquadra) et le Département du Travail ont ouvert une enquête sur cette affaire. Conformément aux protocoles standard, le respect des règles de sécurité sur le lieu de travail et les causes exactes du décès sont en cours d'examen. Il convient de noter que le projet du Spotify Camp Nou est l'un des plus grands chantiers d'infrastructure en Espagne.

Processus de rénovation et questions de sécurité

Le projet de reconstruction du stade Spotify Camp Nou est considéré comme le symbole d'une nouvelle ère pour Barcelone. Selon le projet, la capacité du stade sera portée à 105 000 spectateurs, devenant ainsi l'une des arènes sportives les plus modernes au monde. Des milliers d'ouvriers ont été mobilisés pour le chantier, et les travaux se déroulent en plusieurs étapes.

Jusqu'à présent, le projet a connu diverses difficultés, notamment des problèmes de permis et des plaintes concernant les conditions de travail. Actuellement, les spécialistes travaillent à l'installation de l'anneau de compression qui soutient le nouveau toit du stade. Cette tragédie a remis à l'ordre du jour la nécessité de renforcer les mesures de sécurité sur les grands projets de construction en Espagne.

Les supporters de Barcelone et la communauté du football expriment leurs condoléances aux proches du défunt sur les réseaux sociaux. Le club a fermement souligné qu'il ne laisserait pas la famille de l'ouvrier seule dans ces moments difficiles et qu'il l'aiderait dans toutes les procédures légales.