Le mercato estival bat son plein dans le football européen. Le Real Madrid a entamé des négociations pour plusieurs accords majeurs afin de renforcer son effectif. Plus précisément, le club a intensifié les pourparlers avec Rodri, la star de Manchester City et de l'équipe nationale d'Espagne. Selon The Athletic, les « Merengues » ont pris les premiers contacts pour s'attacher les services du milieu de terrain lors de ce mercato estival, rapporte Goal.com .

Rodri est actuellement considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs au monde. Cependant, la situation concernant son transfert pourrait se compliquer légèrement. L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a annoncé lors d'une conférence de presse que le joueur avait subi une intervention chirurgicale au dos et qu'il serait indisponible pour une durée indéterminée. Malgré cela, la direction du Real Madrid considère le joueur espagnol comme un pilier central pour l'avenir de l'équipe.

La lutte pour Yan Diomande et les offres rejetées

Une autre cible des Madrilènes est Yan Diomande, la star de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et du RB Leipzig. Selon le journal Bild, le Real Madrid a déjà entamé des discussions avec les représentants du joueur et le club allemand. La bataille pour le jeune ailier est extrêmement féroce, car il est dans le collimateur de pratiquement tous les grands clubs européens.

Il a été rapporté que Liverpool a offert plus de 100 millions d'euros pour ce joueur, mais Leipzig a rejeté cette offre. De plus, le Paris Saint-Germain et Arsenal manifestent également un vif intérêt pour les services de Yan Diomande. Le Real Madrid compte utiliser son prestige et sa puissance financière pour remporter cette concurrence.

Une autre nouvelle fracassante sur le marché des transferts concerne Arsenal. Les Londoniens proposent d'inclure l'un de leurs joueurs dans un accord d'échange afin de s'attacher les services de l'attaquant de Manchester City, Julian Alvarez. Si ce transfert se concrétise, l'équilibre des forces en Premier League pourrait changer de manière significative.

Mécontentement en Serie italienne et projets de transferts

La situation n'est pas calme non plus au club italien de Naples. L'attaquant Romelu Lukaku ne souhaite pas se contenter d'un rôle de remplaçant dans l'équipe. Son agent, Federico Pastorello, a évoqué les ambitions de son client lors d'une interview accordée à Sky. Selon l'agent, Lukaku est l'un des meilleurs attaquants au monde et il n'acceptera pas de rester sur le banc derrière Rasmus Hojlund.

Ces actualités de transferts montrent que les principaux clubs européens ont commencé à renouveler radicalement leurs effectifs avant la nouvelle saison. En particulier, les actions du Real Madrid autour de noms tels que Rodri et Yan Diomande témoignent de l'intention de l'équipe de maintenir son hégémonie non seulement en Espagne, mais aussi en Ligue des champions. Les résultats finaux de ces négociations devraient être connus dans les prochains jours.