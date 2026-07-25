SpaceX à un tournant historique : la récupération en vol de Starship est envisagée

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, s'apprête à franchir une nouvelle étape révolutionnaire dans la conquête spatiale. Après un 13e vol d'essai couronné de succès, l'entreprise prévoit désormais de capturer directement en vol l'étage supérieur de 50 mètres du vaisseau spatial Starship. Ce processus technologique complexe pourrait être testé dans le cadre de la mission Flight 14 prévue pour le mois d'août. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a indiqué sur son compte du réseau social X que si l'analyse des données du dernier vol ne révèle aucun problème majeur, la tente d'attraper le vaisseau Starship V3 lors du prochain essai à l'aide de la tour Mechazilla. Cela devrait constituer l'une des avancées les plus importantes dans la réutilisation du matériel spatial.

Mechazilla et la technologie des « baguettes »

Jusqu'à présent, tous les vols d'essai du Starship s'étaient soldés par un amerrissage dans l'océan. Par exemple, lors du 12e essai, le vaisseau avait explosé en touchant l'eau, tandis que lors du 14e vol (note : 13e dans le texte), le Starship V3 a effectué pour la première fois un amerrissage en douceur dans l'océan Indien. Selon la publication ixbt.com, le vaisseau a conservé son intégrité et a continué à transmettre des données de télémétrie tout en flottant à la surface de l'eau. Les ingénieurs de SpaceX ont qualifié cela de « plus doux atterrissage » de l'histoire du programme.

Pour la mission Flight 14, le vaisseau ne doit pas revenir dans l'océan, mais directement sur le site de lancement. C'est là qu'il sera accueilli par une gigantesque tour de service appelée Mechazilla. La tour capturera le vaisseau de 50 mètres en plein vol à l'aide de ses deux grands manipulateurs mécaniques appelés « chopsticks » (baguettes).

Vers un système entièrement réutilisable

Il convient de noter que SpaceX avait déjà réussi à capturer de la même manière le premier étage (le booster) appelé Super Heavy. Cependant, le vaisseau Starship lui-même (l'étage supérieur) n'a encore jamais été récupéré de cette manière. Si l'essai du mois d'août s'avère concluant, cela lèvera le principal obstacle à la création d'un système spatial ultra-lourd entièrement réutilisable.

Le principal avantage de cette technologie est qu'après l'atterrissage du vaisseau et du booster, il n'y aura plus besoin de travaux de récupération complexes ou de recherches dans l'océan. Ils pourront être inspectés immédiatement sur le site de lancement et préparés pour un nouveau vol en un court laps de temps. Cela permettra de réduire considérablement les coûts de transport de charges utiles dans l'espace et d'augmenter la fréquence des vols.

Cette nouvelle revêt également une grande importance pour les passionnés de technologies spatiales en Ouzbékistan, étant donné que le Starship est destiné à être le principal moyen de transport pour l'exploration de la Lune et l'acheminement des premiers humains sur Mars à l'avenir. Les essais du mois d'août seront sans aucun doute au centre de l'attention des amateurs de technologie du monde entier ainsi que de notre région.