Le Real Madrid réalise un coup stratégique sur le marché des transferts. Utilisant les rumeurs autour de Michael Olise comme écran de fumée, le « club royal » a entamé des négociations sérieuses pour le transfert de la star du RB Leipzig, Yan Diomande. La valeur totale de l'opération devrait atteindre 120 millions d'euros, témoignant de la puissance financière du club madrilène et de sa politique déterminée de rajeunissement de l'effectif. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal Diario AS, la direction dirigée par Florentino Pérez a devancé tous ses concurrents dans la course pour l'ailier ivoirien de 19 ans. Yan Diomande est devenu l'un des talents les plus prometteurs d'Europe grâce à ses performances éclatantes lors de la dernière Coupe du Monde. Le club madrilène est désormais très proche de finaliser ce transfert, qui sera sans aucun doute la prochaine grande déclaration des Los Blancos lors de ce mercato estival.

La stratégie secrète derrière le transfert

Le plus intéressant est que le Real Madrid a orienté l'attention des médias vers Michael Olise tout en menant les négociations pour Yan Diomande en coulisses. Alors que la presse écrivait sur la star du Bayern, les officiels madrilènes rencontraient la direction du RB Leipzig en Allemagne pour discuter des derniers détails. Ce transfert est considéré comme un véritable « masterclass » sur le marché.

Des géants comme le Paris Saint-Germain et Liverpool étaient également en lice pour Yan Diomande. Le club parisien aurait même trouvé un accord contractuel avec le joueur fin juin. Cependant, faute d'accord sur l'indemnité de transfert avec Leipzig, le Real Madrid a su tirer profit de la situation. Le fait que le joueur connaisse déjà le football espagnol, ayant évolué précédemment à Leganés, a facilité le processus de négociation.

Détails financiers et résultats

Pour le RB Leipzig, cette transaction représente un profit colossal. Le club allemand avait acheté le joueur à Leganés pour seulement 20 millions d'euros il y a un an. Ils devraient désormais réaliser une plus-value d'environ 115 à 120 millions d'euros. Le contrat de Diomande courant jusqu'en 2030, les Allemands ont maintenu leurs exigences, mais l'offre financière du Real Madrid les a convaincus.

Les statistiques de Yan Diomande la saison dernière sont également impressionnantes :

36 matchs disputés toutes compétitions confondues ;

13 buts marqués ;

10 passes décisives ;

Une contribution majeure à la qualification de son équipe pour la Ligue des Champions.

Le Real Madrid a déjà recruté cet été des stars comme Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté. Le transfert de Yan Diomande sera la suite logique de cette série. Selon les experts, l'attraction de tels jeunes talents garantira l'hégémonie du club madrilène pour la prochaine décennie.

Les parties examinent actuellement les derniers aspects techniques du transfert. Sauf imprévu, Yan Diomande sera officiellement présenté comme joueur du Real Madrid dans les prochains jours. Ce transfert devrait avoir un impact significatif sur l'équilibre des forces non seulement en Espagne, mais dans tout le football européen.