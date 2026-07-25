Rizvan Kuniev explose au troisième round : le classement de l'UFC va-t-il changer ?

Lors de l'UFC Fight Night 282 aux Émirats arabes unis, l'affrontement entre deux combattants classés des poids lourds s'est terminé de manière encore plus intense que prévu. Le Russe Rizvan Kuniev a brisé la résistance de Tyrell Fortune au troisième round pour s'imposer par KO technique.

Ce résultat offre non seulement une nouvelle victoire à Kuniev, mais aussi l'opportunité de grimper encore plus haut dans le classement des poids lourds de l'UFC. La question principale est désormais de savoir quel adversaire de renom l'organisation lui réservera pour son prochain combat.

Des voisins du classement s'affrontent dans l'octogone

Avant le combat, Rizvan Kuniev occupait la huitième place du classement des poids lourds de l'UFC, tandis que l'Américain Tyrell Fortune se trouvait au neuvième rang. Ce duel revêtait donc une importance capitale pour les deux athlètes dans l'optique de consolider leur position dans la division.

Informations principales Rizvan Kuniev Tyrell Fortune Catégorie de poids Poids lourds Poids lourds Classement avant le combat 8e place 9e place Résultat Victoire Défaite Méthode de fin KO technique Défaite par KO technique Round 3 3

Lors de son combat précédent à l'UFC, Fortune avait battu Marcin Tybura et s'était présenté face à Kuniev avec un bilan de 18 victoires et 3 défaites.

Le moment décisif est intervenu au troisième round

Tout au long du combat, Kuniev a accentué la pression sur son adversaire. Au troisième round, de puissants coups de genou et des attaques en série du combattant russe ont mis Fortune en grande difficulté.

Voyant le combattant américain incapable de se défendre activement, l'arbitre a arrêté le combat avant la limite. Kuniev a ainsi été déclaré vainqueur par KO technique.

Kuniev a battu son voisin direct au classement sans laisser le soin aux juges de trancher.

Chez les poids lourds, un seul coup précis peut changer le destin d'un combat. Kuniev a su ne pas se précipiter au moment décisif et a atteint son objectif grâce à la pression et à des combinaisons de frappes.

Le bilan de Kuniev s'améliore encore

Cette victoire contre Tyrell Fortune est le 14e succès de la carrière professionnelle de Rizvan Kuniev. Son palmarès compte également trois défaites, un match nul et un combat sans décision.

Répartition des victoires de Kuniev :

7 par KO ou TKO ;

2 par soumission ;

4 par décision des juges ;

1 par une autre méthode.

Ses points forts ne se limitent pas à sa puissance de frappe. Selon les données de l'UFC, Kuniev possède également de solides bases en lutte, une excellente défense contre les takedowns et une très bonne capacité à contrôler ses adversaires au sol.

Que représente cette victoire pour Kuniev ?

Kuniev a battu avant la limite le numéro 9 du classement. Logiquement, ce résultat devrait le rapprocher du top 7 des poids lourds et augmenter ses chances d'affronter un adversaire mieux classé lors de son prochain combat.

Ses prochains objectifs potentiels :

Progression dans le classement de l'UFC ;

Affronter un membre du top 7 ;

Poursuivre sa série de victoires consécutives ;

Se rapprocher des prétendants à la ceinture de champion à l'avenir.

Cependant, la concurrence dans la division des poids lourds est extrêmement féroce. Une grande victoire ouvre des portes, mais pour entrer dans la course au titre, Kuniev devra maintenir ce niveau lors de ses prochains combats.

Le plus grand test commence maintenant

Mettre Tyrell Fortune KO technique a constitué une déclaration forte pour Kuniev. En battant son rival direct au classement, il a prouvé qu'il savait conclure un combat au moment opportun.

La décision de l'UFC est désormais cruciale : va-t-on confier à Kuniev un adversaire prestigieux du haut de classement, ou devra-t-il défendre à nouveau sa place ? La réponse déterminera la rapidité de son ascension vers le titre.

Selon vous, contre quel poids lourd Rizvan Kuniev devrait-il disputer son prochain combat ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec les fans de l'UFC sur Telegram.