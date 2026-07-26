Ruben Amorim après ses débuts à Milan : les joueurs ne comprennent pas encore le nouveau système

Le nouvel entraîneur du club italien de l'AC Milan, Ruben Amorim, a partné ses impressions après son tout premier match à la tête de l'équipe. L'ancien technicien de Manchester United a admis ouvertement, après un match amical à Glasgow contre le Celtic, que les joueurs ont du mal à assimiler pleinement ses exigences tactiques, en particulier le système de pressing haut. Cette rencontre a constitué le premier test sérieux pour le technicien portugais, annonçant une période de transition délicate chez les Rossoneri. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans cette rencontre qui s'est soldée par un match nul 2-2, Milan a abandonné le style de l'ancien entraîneur pour tenter d'adopter la philosophie agressive et axée sur la possession de Ruben Amorim. Cependant, selon ixbt.com, des dysfonctionnements collectifs ont été observés sur le terrain. L'entraîneur a souligné que les buts encaissés découlent précisément d'erreurs commises dans la mise en œuvre de ces nouvelles idées, tout en saluant la volonté de l'équipe de changer son identité.

Pressing et difficultés tactiques

Le système défensif de Ruben Amorim exige un gros effort physique et mental des joueurs. Face au Celtic, les Milanais ont souvent été pris entre deux feux : d'un côté, ils tentaient d'exercer un pressing haut, et de l'autre, ils laissaient des espaces libres dans leur dos. Les champions d'Écosse ont su exploiter ces espaces pour se procurer des occasions dangereuses.

« Pendant une grande partie du match, la mentalité de pressing n'a pas encore été pleinement assimilée par l'équipe, mais l'idée principale est là et je l'ai ressentie », a déclaré Ruben Amorim après la rencontre. Selon lui, les joueurs ont cherché à se battre pour le ballon à chaque recoin du terrain, mais ces efforts paraissent encore désordonnés. Le technicien s'est dit convaincu qu'avec le temps, la condition physique s'améliorera et la lecture des situations de jeu augmentera.

Le technicien portugais insiste également sur l'importance de contrôler le match par la possession de balle. À ce stade, l'équipe met beaucoup de temps à s'approcher de la surface adverse. Ruben Amorim n'a pas caché que ce processus ne fait que commencer et qu'il reste beaucoup de travail pour atteindre la perfection.

Francesco Camarda — le nouvel espoir de l'équipe

Au milieu des difficultés tactiques, la plus grande satisfaction pour les supporters milanais a été l'attaquant de 18 ans Francesco Camarda. Le jeune talent a inscrit un doublé en seulement sept minutes, sauvant son équipe de la défaite. Ces derniers mois, les rumeurs sur un prêt dans un autre club s'étaient multipliées, mais Ruben Amorim a mis fin au débat.

L'entraîneur a fermement souligné que Francesco Camarda restera dans l'effectif professionnel la saison prochaine. « Camarda restera avec nous quoi qu'il arrive. J'ai une grande confiance en lui et en nos jeunes joueurs. Je suis satisfait du football qu'ils produisent et je pense qu'ils ont un avenir brillant dans ce club », a ajouté le technicien.

En conclusion, l'AC Milan entraîné par Ruben Amorim traverse actuellement une phase de transition. Bien que des lacunes aient été visibles lors de ce premier match, l'éclosion de jeunes talents comme Francesco Camarda et les projets clairs de l'entraîneur insufflent de l'espoir aux supporters. La capacité de l'équipe à perfectionner son système de pressing avant le début de la Serie A déterminera le sort de sa saison.