Les événements s'accélèrent autour de l'un des accords les plus retentissants du mercato estival. L'ailier ivoirien de 19 ans du RB Leipzig Yann Diomande voit son transfert s'accélérer. Le géant espagnol a déjà formulé une offre sérieuse, mais le club allemand ne compte pas lâcher facilement son joueur.

Zamin.uz analyse en détail la bataille de transferts autour de la jeune star mondiale la plus courtisée, les offres des clubs et les atouts des Madrilènes.

1. Première offre de 100 millions d'euros et les exigences de Leipzig

Bild et Sky Germany rapportent que le Real Madrid a déjà fait une offre avoisinant 100 millions d'euros (76,9 millions de livres sterling + 8,5 millions de livres sterling de bonus) pour le prodige. Cependant, le club de Bundesliga a rejeté cette somme.

Prix fixé par Leipzig : Le club allemand évalue l'international ivoirien à 130 millions d'euros.

Compromis possible : Selon les initiés, les parties pourraient finalement parvenir à un accord autour de 120 millions d'euros.

2. Liverpool et le PSG dans la course : L'atout secret du Real

La lutte pour Diomande ne se limite pas à Madrid, d'autres grands clubs européens participant activement.

Liverpool : Auparavant, il a essuyé un refus après une offre de 100 millions d'euros. Le club de Premier League maintient son intérêt mais ne souhaite pas surenchérir.

PSG : Le champion de France suit attentivement le joueur depuis plusieurs mois. Selon les rapports, Diomande aurait trouvé un accord préliminaire avec le PSG pour un contrat à long terme, mais les Parisiens n'ont pas formulé d'offre officielle convaincante pour Leipzig.

Le principal atout du Real - L'agence Roc Nation : The Athletic rapporte que l'intervention du Real dans le dossier a complètement changé la donne. Les agents de Diomande sont ceux de Vinicius Junior,gérés par Roc Nation Sports. Actuellement, ils négocient la prolongation de contrat de Vinicius avec les Madrilènes, ce qui facilite considérablement les relations.

Le paysage des transferts autour de Yann Diomande

Club Montant proposé Statut actuel et position RB Leipzig Prix de vente : 120–130 M€ Tente de prolonger le contrat jusqu'en 2030 Real Madrid 100 M€ (£76,9M + bonus) Rejeté, négociations actives en cours Liverpool ~100 M€ Rejeté, ne souhaite pas augmenter l'offre PSG Aucune offre officielle Accord personnel conclu avec le joueur

3. De Leganés à la sensation mondiale en 18 mois

La progression de la carrière de Diomande a été fulgurante. Il y a à peine 18 mois, il évoluait à la DME Sports Academy en Floride avant de rejoindre Leganés et de faire ses débuts en Liga.

Saison à Leipzig : En 33 matchs de Bundesliga, il a inscrit 12 buts et délivré 9 passes décisives, contribuant grandement à la 3e place de son équipe et à sa qualification pour la Ligue des champions.

Statistiques en Coupe du Monde : Avec la sélection de la Côte d'Ivoire, il a disputé les 4 matchs de la Coupe du Monde, jouant un rôle clé dans la qualification de son équipe pour les 16es de finale.

Vente record : Si ce transfert se concrétise, il deviendra la vente la plus chère de l'histoire de Leipzig, battant les records de Josko Gvardiol et Benjamin Sesko.

Bonus pour Leganés : Le club espagnol de Leganés conserve un pourcentage de 10 % sur la revente et empochera au moins 10 millions d'euros sur une transaction supérieure à 100 millions d'euros.

4. Atout tactique et avenir de Brahim Díaz

Le Real Madrid considère Diomande comme une cible prioritaire pour renforcer son aile droite. Sa vitesse explosive, sa polyvalence des deux pieds, son dribble et sa capacité de contre-pressing agressif s'intègrent parfaitement dans le système du staff technique madrilène.

Fait important, l'arrivée de Diomande ne signifie pas le départ de Brahim Díaz.Tant José Mourinho que la direction du Real apprécient hautement Brahim, et le joueur marocain lui-même souhaite rester au Santiago Bernabéu.

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Le feuilleton des transferts autour de Yann Diomande s'annonce comme l'événement majeur et le plus bruyant de cet été.

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