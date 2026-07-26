Victoire sans Messi : Casemiro fait ses débuts, Suárez décide du match (vidéo)

L'Inter Miami Lionel Messia remporté trois points précieux lors de son dernier match disputé en son absence. Alors que Luis Suárez a scellé le sort de cette rencontre difficile sur la pelouse de Montréal à la 81e minute, la nouvelle star de l'équipe, Casemiro, a disputé son premier match.

Le poteau sauve les buts en première période

La rencontre comptant pour la saison régulière de MLS s'est déroulée au Stade Saputo de Montréal. Les visiteurs ont eu la maîtrise du jeu pendant la plus grande partie de la rencontre, mais ont longtemps peiné à ouvrir le score.

À la 13e minute, le gardien de l'Inter Miami, Rocco Rios Novo, a repoussé une frappe dangereuse. En fin de première période, la lourde frappe de Telasco Segovia depuis l'extérieur de la surface a touché la barre transversale.

L'Inter Miami a tenté 18 tirs au cours de la rencontre et a confisqué le ballon avec 56 % de possession.

Suárez endosse de nouveau le rôle décisif

L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 81e minute. Suite à un penalty accordé en faveur de l'Inter Miami, Luis Suárez a transformé l'occasion avec sang-froid pour offrir une courte victoire à son équipe.

Il s'agit du neuvième but de l'attaquant uruguayen dans la saison actuelle de MLS. Fait remarquable, Suárez a inscrit six buts lors de ses trois derniers matches de championnat. Sa série prolifique a offert à l'Inter Miami sa sixième victoire consécutive.

Les débuts de Casemiro en Amérique

Connu pour ses passages au Realet à Manchester United, Casemiro a fait ses débuts sous le maillot de l'Inter Miami. Le milieu de terrain brésilien a débuté la rencontre comme titulaire, évoluant au cœur du jeu aux côtés de Yannick Bright et Telasco Segovia.

Casemiro avait officiellement rejoint le club le 22 juillet en tant qu'agent libre. Son contrat court jusqu'à la fin de la saison de MLS 2027, avec une option de prolongation jusqu'en juin 2029.

Le milieu brésilien a disputé l'intégralité de la rencontre, réussissant 57 de ses 64 passes et récupérant sept ballons.

Messi une nouvelle fois absent du groupe

Lionel Messi n'a pas été retenu dans le groupe pour affronter Montréal. La star argentine n'a pas encore retrouvé les terrains avec son club après avoir atteint la finale de la Coupe du monde 2026 avec sa sélection nationale. En raison de son repos et de sa phase de récupération, il manquera également le MLS All-Star Game.

Malgré l'absence de Messi, Suárez a pris les choses en main. L'arrivée de Casemiro devrait quant à elle apporter une grande expérience et une stabilité accrue dans l'entrejeu de la franchise floridienne.

L'Inter Miami conserve le haut du tableau

Grâce à ce succès, l'Inter Miami porte son total à 37 points. Avec 11 victoires, 4 nuls et 2 défaites en 17 matches, l'équipe occupe la deuxième place de la Conférence Est.

De son côté, Montréal stagne à la 13e place de la Conférence Est avec 15 points. Au classement général de la MLS, la franchise canadienne se retrouve parmi les formations en difficulté.

Feuille de match

Saison régulière de MLS

CF Montréal — Inter Miami — 0:1

But: Suárez, 81 — s.p.

Onze de l'Inter Miami : Rios Novo, Fray, Sailor, Allen (Negri, 59), Bright (Ruiz, 90), Segovia, Casemiro, Silvetti, Berterame (Plembek, 80), Suárez.

L'Inter Miami disputera son prochain match le 1er août à domicile face au Columbus Crew. L'attention se portera désormais sur la rapidité d'adaptation de Casemiro au sein de l'effectif star et sur la date du retour de Messi.