Nouvelle ère à Taïwan : installation d'un lithographe à faisceau d'électrons pour puces

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Nouvelle ère à Taïwan : installation d'un lithographe à faisceau d'électrons pour puces

Taïwan, le centre mondial de l'industrie des semi-conducteurs, connaît un tournant majeur dans la technologie de fabrication des micro-circuits. La société américaine Multibeam a reçu sa première commande de Taïwan pour sa plateforme de lithographie par faisceau d'électrons multiples (MBX). Cet équipement innovant diffère radicalement des méthodes traditionnelles et devrait ouvrir de nouvelles opportunités dans le domaine des nanotechnologies. C'est ce qu'annonce Ixbt.com, rapporte .

Dans le cadre du projet, le système MBX sera livré au Collège de recherche sur les semi-conducteurs de l'Université nationale Tsing Hua (NTHU) à Taïwan. Selon ixbt.com, l'installation de l'équipement est prévue pour 2027. Cette étape servira non seulement la recherche académique, mais aussi la création de micro-systèmes de nouvelle génération en collaboration avec les grands fabricants de chips de l'île.

Abandon des masques traditionnels

Le principal avantage de la technologie MBX est qu'elle permet d'abandonner complètement les photomasks (masques) traditionnels lors de la création du design des micro-circuits. Habituellement, la création d'un prototype de chip nécessite la fabrication de moules coûteux et complexes, ce qui rend le processus onéreux tant en termes financiers que de temps.

L'appareil de Multibeam projette l'image directement sur la plaquette de silicium à l'aide de plusieurs faisceaux d'électrons simultanément. Cette approche permet de lancer de nouveaux prototypes immédiatement après la finalisation du design. Par conséquent, les délais de développement des nouveaux produits sont raccourcis et le coût de revient est considérablement réduit.

Fondement pour les technologies du futur

Les développeurs soulignent que cette technologie combine haute précision et performance. Elle devrait révolutionner les domaines suivants :
  • Création de boîtiers de micro-circuits modernes ;
  • Composants photoniques et dispositifs quantiques ;
  • Accélérateurs spécialisés pour l'intelligence artificielle (AI) ;
  • Recherches sur la nouvelle génération de microélectronique.

Ce contrat revêt une importance stratégique pour la société Multibeam. Taïwan étant la région productrice de semi-conducteurs la plus avancée du marché mondial, le succès de ce premier projet y ouvrira de larges portes à l'entreprise sur le marché mondial. Cela créera les bases d'une coopération directe avec les usines fournissant des composants pour NVIDIA, Apple et d'autres géants technologiques à l'avenir.

De telles innovations sont également importantes pour les pays en voie de développement technologique comme l'Ouzbékistan. Après tout, la baisse des coûts et l'accélération du processus de fabrication des chips dans le monde ont un impact direct sur les prix et la fonctionnalité des gadgets, de l'électroménager et des automobiles.

TaïwanSemi-conducteurMultibeamTechnologieMicro-circuit
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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