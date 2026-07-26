On connaît la date des débuts de la nouvelle recrue de Liverpool Jeremy Jacquet

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On connaît la date des débuts de la nouvelle recrue de Liverpool Jeremy Jacquet

Le club anglais de Liverpool a pris une décision finale concernant la première apparition de son nouveau défenseur Jeremy Jacquet lors de sa tournée de pré-saison en cours aux États-Unis. Les débuts du joueur français, transféré pour 60 millions de livres sterling, étaient très attendus par les supporters. Cependant, le staff technique de l'équipe a décidé de ne pas risquer la santé de sa recrue phare. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après le match disputé à Nashville contre Sunderland et s'est soldé par une victoire 4-2, l'entraîneur Andoni Iraola a donné des précisions sur l'état du nouveau défenseur. Selon Goal.com, Jacquet a été éloigné des terrains pendant une longue période en raison d'une grave blessure à l'épaule et se trouve actuellement dans la phase finale de son processus de récupération.

Date des débuts et mesures de précaution

Andoni Iraola a souligné qu'il ne fallait pas brusquer les choses avec Jeremy Jacquet. Selon lui, le joueur aura besoin de temps pour retrouver sa condition physique après une longue absence de plusieurs mois. L'entraîneur prévoit de faire jouer le défenseur français lors du dernier match de la tournée aux États-Unis, ce qui lui permettra d'engranger du temps de jeu avant le coup d'envoi de la Premier League.

« Concernant la situation de Jeremy, nous avons décidé de ne prendre aucun risque. Il a passé des mois hors des terrains à cause d'une blessure à l'épaule. C'est pourquoi nous allons lui laisser le temps de s'adapter. Il participera très probablement au dernier match de la tournée », a expliqué l'entraîneur dans une interview accordée au site officiel du club.

La blessure de Joe Gomez et les problèmes dans l'effectif

Bien que Liverpool se soit imposé face à Sunderland, la rencontre ne s'est pas achevée sans pertes pour l'équipe. Le défenseur expérimenté et polyvalent des Reds, Joe Gomez, a dû quitter la pelouse en cours de match sur blessure. Cette situation pourrait nuire à l'équilibre de la ligne défensive de l'équipe à l'approche de la nouvelle saison.

Iraola a qualifié cette blessure de pire nouvelle de la journée. L'entraîneur a souligné que, alors que les séances d'entraînement se déroulaient comme prévu, la perte de l'un des défenseurs clés est venue perturber les plans. Pour l'instant, aucune information précise n'a été communiquée quant à la gravité de la blessure de Joe Gomez et à sa durée d'indisponibilité.

Lors du match contre Sunderland, les joueurs offensifs de l'équipe ont su se mettre en valeur. Des buts inscrits par Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa et Lewis Koumas ont offert la victoire à l'équipe. Néanmoins, l'entraîneur a noté que la chaleur et l'humidité avaient provoqué de la fatigue chez les joueurs et qu'il restait beaucoup de travail à accomplir sur le plan du jeu collectif.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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