Honor présente le premier smartphone-robot au monde : les capacités du nouvel appareil

Une nouvelle étape révolutionnaire est franchie dans le monde de la technologie. La société Honor se prépare à présenter au grand public son nouveau développement, le premier « smartphone-robot » au monde, baptisé Honor Robot Phone. Avant la présentation officielle prévue en août, des photos et vidéos en direct montrant l'emballage de l'appareil, son design et surtout son système de caméra unique ont circulé en ligne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La principale différence et particularité de ce smartphone se cache dans son immense bloc de caméra rectangulaire situé sur le panneau arrière. Selon Ixbt.com, le module de caméra principal est équipé d'un cardan (gimbal) robotisé à quatre axes intégré au corps. Ce mécanisme n'est pas seulement statique, il est composé de pièces mobiles actives qui devraient complètement transformer l'expérience d'utilisation des smartphones.

Capacités de la caméra robotisée

Le mécanisme de la caméra fonctionne très rapidement : il sort du boîtier et se met en position de travail en seulement 0,8 seconde. En même temps, une animation spéciale apparaît sur l'écran de l'appareil. Le système robotisé permet à la caméra de pivoter à 360 degrés, ce qui offre à l'utilisateur une couverture complète de l'environnement. De plus, le système dispose de fonctions de composition automatique du cadre et de suivi des objets.

Pour assurer la stabilité de l'image, les ingénieurs d'Honor ont utilisé une solution technologique complexe. Elle combine une stabilisation optique à trois axes, un cardan robotisé à quatre axes, un processeur de contrôle dédié et des algorithmes d'IA. Le fabricant affirme que ce système offre une stabilisation de niveau CIPA 5.5, ce qui est proche des performances des caméras professionnelles.

Pour les amateurs de style de vie actif

Ce haut niveau de stabilisation fait du Honor Robot Phone un outil idéal pour filmer dans des conditions extrêmes. Le smartphone permet d'enregistrer des vidéos fluides et sans secousses, même en courant, en faisant du vélo ou lors d'autres mouvements actifs. Cela ouvre sans aucun doute de nouveaux horizons pour les blogueurs et les passionnés de sport.

Pour l'instant, on ignore quelle sera la place de cette technologie sur le marché. Certains experts qualifient cela de début d'une nouvelle ère dans la fabrication de smartphones, tandis que d'autres considèrent qu'il s'agit d'une simple expérience vouée à l'oubli rapide. Cependant, la quête d'innovation d'Honor sera certainement accueillie avec intérêt sur le marché ouzbek, car les appareils de la marque y sont assez populaires.

Les spécifications techniques complètes et le prix du nouveau Honor Robot Phone seront annoncés lors de l'événement officiel d'août. En attendant, les utilisateurs discutent de la résistance et de l'utilité de ce « robot intelligent » dans la vie quotidienne.