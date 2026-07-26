Le Real Madrid et la Juventus s'activent sur le marché : Michael Olise et Emiliano Martínez dans le viseur

Le mercato estival s'intensifie dans le football européen. Poursuivant sa stratégie de renforcement de l'effectif avec de jeunes talents, le Real Madrid a fait part de ses intentions concernant l'ailier du Bayern Munich, Michael Olise. De grands transferts sont également attendus en Serie A italienne, selon Goal.com rapporte .

Selon le célèbre insider Fabrizio Romano, Michael Olise a exprimé le souhait de rejoindre le Real Madrid. Le géant espagnol est également prêt à s'attacher les services du talentueux joueur français, mais ce transfert est peu probable dès cet cet été. Les Madrilènes ont exposé clairement leur position à la direction du Bayern : ils sont prêts à recruter Olise dès que le club allemand décidera de le vendre.

Le Bayern ne veut pas lâcher Michael Olise

Cependant, le club bavarois n'a pas l'intention de laisser partir son leader pour l'instant. Le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, a clos le débat lors d'un entretien avec le journaliste Maximilian Koch. Il a souligné qu'un transfert d'Olise au Real Madrid n'était pas un sujet d'actualité. Le club allemand attend le retour de vacances du joueur, qui devrait être l'une des figures clés de l'équipe la saison prochaine.

Il y a aussi des nouvelles intéressantes concernant les gardiens. L'entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a confirmé l'intérêt pour Emiliano Martínez. Le portier de l'équipe nationale argentine a l'intention de quitter Aston Villa. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Spalletti a déclaré : « Il veut partir et nous voulons lutter pour les trophées. Bien que nous ayons déjà deux gardiens, nous aimerions l'avoir dans notre effectif ».

Les connexions de transferts entre l'Amérique du Sud et l'Europe se poursuivent également. Le gardien de l'équipe nationale du Cap-Vert, Vozinha, a rejoint le géant chilien Colo-Colo en tant qu'agent libre en provenance du club portugais de Chaves. Le gardien, qui a brisé les écrans lors de la Coupe du monde 2026, devrait passer sa visite médicale et signer son contrat avec sa nouvelle équipe sous peu.

Ces actualités de transferts montrent que les principaux clubs européens ne prennent pas seulement en compte les besoins actuels lors de la composition de leur effectif pour la saison prochaine, mais aussi les perspectives à long terme. Le fait que des clubs comme le Real Madrid se positionnent pour des joueurs comme Michael Olise témoigne d'une concurrence accrue sur le marché des transferts à l'avenir.