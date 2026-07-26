Manchester City rejoint la course pour Yan Diomande : concurrence avec le Real Madrid et le PSG

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Manchester City rejoint la course pour Yan Diomande : concurrence avec le Real Madrid et le PSG

Une nouvelle intrigue majeure a débuté sur le marché des transferts du football européen. Le champion d'Angleterre, Manchester City, a officiellement rejoint la course pour la star du club allemand RB Leipzig, Yan Diomande. Selon Sky Sports, les « Citizens » ont fait savoir verbalement qu'ils étaient prêts à préparer un package de transfert d'environ 100 millions d'euros pour le talent ivoirien de 19 ans. C'est ce que rapporte Goal.com .

Cette course au transfert devient extrêmement complexe, car Manchester City pourrait être arrivé un peu tard. Selon les informations, le jeune attaquant a déjà conclu un accord sur les conditions personnelles avec deux géants européens : le Real Madrid et le PSG. Il s'agit d'une situation rare sur le marché des transferts, le joueur ayant trouvé un accord avec deux clubs simultanément, ce qui complique encore davantage la situation.

L'avantage du Real Madrid et du PSG

Actuellement, le Real Madrid est le principal prétendant pour Diomande. Le « club royal » a conclu un accord verbal avec le joueur pour un contrat courant jusqu'en 2031. Les Madrilènes ont soumis une offre au RB Leipzig de 90 millions d'euros fixes plus 10 millions d'euros de bonus, mais le club allemand a rejeté cette somme.

Le PSG ne reste pas non plus inactif. Bien que les Parisiens aient un accord avec le joueur, ils n'ont pas encore formulé d'offre officielle. Néanmoins, ils suivent la situation de près et ont établi de nouveaux contacts samedi. Manchester City, pour sa part, ne fait pour l'instant qu'afficher ses capacités financières, mais la préférence personnelle du joueur penche pour l'instant vers l'Espagne ou la France.

La position du RB Leipzig et le prix du transfert

La direction du RB Leipzig ne souhaite pas laisser partir facilement son atout le plus précieux. Le contrat de Diomande avec le club court jusqu'en 2030, ce qui donne aux Allemands un avantage dans les négociations. Le directeur sportif du club, Marcel Schäfer, a fermement souligné dans une interview accordée au journal Bild que Yan Diomande resterait dans l'équipe la saison prochaine.

Selon Goal.com, si le transfert devait se réaliser, le RB Leipzig exigerait une somme bien supérieure à 100 millions d'euros. La hiérarchie du club a décidé de ne pas vendre le joueur pour moins que ce montant. Rappelons que Diomande est arrivé il y a seulement un an en provenance du club espagnol de Leganés et est rapidement devenu l'une des stars les plus brillantes de la Bundesliga.

Pour l'instant, Manchester City n'a pas envoyé d'offre écrite officielle, mais le département de recrutement et la direction du club cherchent des moyens de répondre aux actions agressives du Real Madrid et du PSG. Liverpool avait également envoyé une demande concernant ce joueur plus tôt, mais avait reçu un refus. Le transfert le plus sensationnel du mercato estival devrait se cristalliser autour de Yan Diomande.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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