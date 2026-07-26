Harry Kane devance Lamine Yamal dans la course au Ballon d'Or : qui sont les autres favoris ?

L'Espagne a remporté la Coupe du monde et Rodri a été désigné meilleur joueur du tournoi. Pourtant, dans les premiers pronostics d'après Mondial 2026, Harry Kane est présenté comme le grand favori pour le Ballon d'Or.

Selon les cotes des bookmakers relayées par Squawka, les chances de victoire de l'attaquant anglais sont estimées à 40 %. Mais ses plus proches poursuivants affichent des arguments solides, et le sort du trophée est loin d'être scellé.

La saison qui propulse Kane en tête

Harry Kane a réalisé l'une des saisons les plus prolifiques de sa carrière en 2025/26. Avec le Bayern Munich, il a inscrit 61 buts en 51 matches et délivré 7 passes décisives.

Le club bavarois a remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe. De son côté, Kane a décroché la médaille de bronze à la Coupe du monde 2026 avec l'équipe d'Angleterre, marquant 6 buts en 7 rencontres.

La principale force de Kane réside dans la combinaison de statistiques individuelles impressionnantes et de succès réguliers tant en club qu'en sélection sur une seule et même saison.

S'il remporte le trophée, il deviendra le premier Anglais sacré Ballon d'Or depuis Michael Owen en 2001.

Le sacre mondial de Yamal suffira-t-il ?

Les chances de Lamine Yamal sont évaluées à 33 %. La star du FC Barcelone a remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne, avant de décrocher la Coupe du monde avec la Roja en fin de saison.

L'Espagne a battu l'Argentine 1-0 après prolongation en finale pour s'offrir le deuxième titre mondial de son histoire.

Cependant, les statistiques personnelles de Yamal en Coupe du monde n'ont pas atteint le niveau de celles de Kane. Toute l'intrigue réside désormais dans le choix des votants : privilégieront-ils les trophées collectifs ou les performances individuelles sur l'ensemble de la saison ?

Rodri peut-il réaliser le doublé ?

Troisième avec 22 % des suffrages potentiels, Rodri reste l'un des candidats les plus sérieux de la course.

Le capitaine espagnol a mené sa sélection vers le titre mondial et a reçu le Ballon d'Or du meilleur joueur du tournoi. Une telle performance constitue un argument de poids pour prétendre à un second sacre mondial après 2024.

Cependant, la saison de Rodri en club a été perturbée par des blessures. C'est précisément ce facteur qui pourrait peser contre lui face à Kane et Yamal.

Le Top 5 du Ballon d'Or

Rang Joueur Club et sélection Probabilité 1 Harry Kane Bayern Munich, Angleterre 40% 2 Lamine Yamal FC Barcelone, Espagne 33% 3 Rodri «Manchester City», Espagne 22% 4 Kylian Mbappé Real Madrid, France 17% 5 Lionel Messi Inter Miami, Argentine 9%

Ces pourcentages sont des probabilités calculées à partir des cotes des bookmakers. Le total peut dépasser 100 % en raison de la marge du bookmaker et des fluctuations du marché. Ce classement ne constitue donc pas un résultat de vote officiel.

Ce sont les journalistes, pas les bookmakers, qui élisent le vainqueur

Le vainqueur du Ballon d'Or est désigné par les votes de 100 journalistes internationaux. Les critères deévaluation incluent les performances individuelles, les trophées collectifs, la classe sur le terrain et le fair-play.

La cérémonie de remise des prix 2026 aura lieu le 26 octobre à Londres. Pour la première fois de l'histoire du trophée, le vainqueur ne sera pas couronné à Paris, mais dans la capitale anglaise.

Pour l'instant, Kane est en tête. Mais le titre mondial de Yamal, le statut de meilleur joueur du Mondial pour Rodri et les performances de Mbappé pourraient totalement bouleverser le vote.

Selon vous, les 61 buts de Kane méritent-ils le Ballon d'Or, ou un champion du monde comme Yamal ou Rodri doit-il l'emporter ?