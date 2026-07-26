Construction aux États-Unis d'une usine d'avions innovants sans besoin d'aéroport

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Construction aux États-Unis d'une usine d'avions innovants sans besoin d'aéroport

La société américaine Electra a annoncé la construction de sa première usine pour la fabrication d'avions hybrides-électriques EL9 Ultra Short, capables de révolutionner le monde de l'aviation régionale. Ce complexe, qui sera érigé à Springfield dans l'Ohio, devrait inaugurer une ère de transport aérien affranchi des pistes de décollage et d'atterrissage traditionnelles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans le cadre du projet, un immense complexe de production couvrant près de 39 hectares sera construit. Selon ixbt.com, l'investissement total dans le projet s'élève à 850 millions de dollars. La construction de l'usine devrait débuter en 2027 et, lorsqu'elle fonctionnera à pleine capacité, elle créera environ 2 000 nouveaux emplois. Au stade initial, il est prévu de produire 400 avions EL9 Ultra Short par an, puis jusqu'à 800 par la suite.

Avantage technologique et système Blown Lift

La principale particularité du modèle EL9 Ultra Short réside dans sa technologie de vol. La technologie Blown Lift utilisée sur l'avion dirige le flux d'air des hélices directement vers les ailes, ce qui augmente considérablement la portance. En conséquence, une surface de seulement 45 à 46 mètres de long suffit à l'appareil pour décoller et atterrir.

À titre de comparaison, les avions régionaux modernes actuels nécessitent des pistes en béton spéciales de plusieurs centaines de mètres. L'EL9 peut atterrir non seulement dans les aéroports, mais aussi sur de petits terrains près des villes, dans les parkings et même sur des péniches. Cette caractéristique peut en faire un moyen de transport très prometteur pour des pays aux régions montagneuses ou isolées comme l'Ouzbékistan.

Direct Aviation : Un nouveau concept de l'aviation

L'entreprise Electra promeut le concept Direct Aviation (« aviation directe »). Selon celui-ci, les passagers n'auront plus à perdre de temps à se rendre dans les grands aéroports. Les avions, conçus pour neuf passagers, effectueront des vols depuis de petites plateformes proches des agglomérations, des entreprises industrielles ou des lieux de villégiature.

Équipés d'un système de propulsion hybride-électrique, ces avions offrent les caractéristiques suivantes :

  • Autonomie maximale : 610 kilomètres ;
  • Capacité en passagers : jusqu'à 9 personnes ;
  • Système de commande : système électronique Fly-by-wire ;
  • Aspect environnemental : La consommation de carburant et le niveau sonore sont considérablement plus faibles par rapport aux avions traditionnels.
Actuellement, Electra a soumis une demande de certification auprès de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis. Le vol des premiers exemplaires produits en série est prévu pour fin 2027 ou début 2028. Selon les experts, de tels avions constitueront également la solution idéale pour la logistique du fret, l'aviation sanitaire et les missions humanitaires.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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