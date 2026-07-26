José Mourinho bloque le transfert de Vinicius Junior : le plan d'Arsenal menacé

Le club londonien d'Arsenal manifeste un vif intérêt pour recruter l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior. Cependant, José Mourinho, de retour à la tête du « club merengue », a opposé un veto strict au transfert de la star brésilienne. Cette décision pourrait réduire à néant l'un des plus grands objectifs estivaux des « Gunners ». C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le Telegraph, le technicien portugais a fait savoir à la direction du club que Vinicius Junior n'était pas à vendre. Mourinho a l'intention de préserver l'ossature de l'équipe et considère le joueur brésilien, aux côtés de Kylian Mbappé et Jude Bellingham, comme une pièce maîtresse de l'avenir du club. Bien que diverses rumeurs circulent sur le marché des transferts, le technicien vise à assurer la stabilité à Madrid.

Les ambitions d'Arsenal et la situation sur le marché des transferts

Mikel Arteta prévoyait de renforcer considérablement l'effectif après les échecs de la saison dernière. Selon Goal.com, l'entraîneur a souligné qu'après l'élimination en Ligue des champions, le club devait agir plus intelligemment et plus rapidement sur le marché des transferts. L'intérêt pour Vinicius Junior témoigne des sommets élevés visés par le club londonien.

Pour l'instant, Arsenal n'est pas aussi actif que prévu sur le marché des transferts. Le club a recruté Christos Tzolis pour 34 millions de livres sterling et a signé le gardien Illan Meslier. Cependant, la bataille pour Morgan Rogers a été perdue au profit de Chelsea. Le transfert d'une star mondiale comme Vinicius aurait pu constituer un véritable tournant pour l'équipe.

Le contrat actuel de Vinicius Junior avec le Real Madrid expire en juin de l'année prochaine. Actuellement, les négociations pour un nouvel accord sont au point mort. La raison principale invoquée réside dans les exigences financières du joueur. Selon les rapports, l'attaquant brésilien réclame un salaire proche de celui perçu par Kylian Mbappé, ce qui pourrait perturber l'équilibre salarial interne du club.

Néanmoins, José Mourinho insiste sur la nécessité de le conserver dans l'équipe, malgré les différends financiers entre le joueur et le club. Bien que les relations entre l'entraîneur et le joueur se soient quelque peu refroidies en raison de désaccords la saison dernière, d'un point de vue professionnel, Mourinho apprécie grandement son talent.

En conclusion, le Real Madrid doit prendre une décision concernant le contrat de Vinicius dans les mois à venir. Dans le cas contraire, il existe un risque que le joueur devienne agent libre ou que sa valeur marchande chute. Quant à Arsenal, il sera contraint d'envisager d'autres options pour renforcer son secteur offensif, car la position ferme de Mourinho rend ce transfert presque impossible.