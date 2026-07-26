La Juventus poursuit les négociations pour le transfert d'Emiliano Martínez

La Juventus de Turin a l'intention de renforcer sa ligne de but avant la fermeture du mercato estival. L'entraîneur principal de l'équipe, Luciano Spalletti, a évoqué les changements dans l'effectif et la question des gardiens de but après le match amical disputé contre le club belge du Standard de Liège. L'objectif principal est de s'attacher les services d'Emiliano Martínez, champion du monde avec l'équipe nationale d'argentine. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon la publication Goal.com, la direction du club turinois n'a pas abandonné la lutte pour le gardien d'Aston Villa. Spalletti a ouvertement admis qu'un nouveau portier était recherché, soulignant la nécessité d'accroître la concurrence au sein de l'équipe. Selon lui, bien que l'équipe compte actuellement deux gardiens, il faut du sang neuf et un joueur doté d'une grande expérience.

Le marché des transferts, la prudence et la situation financière

Bien qu'Emiliano Martínez reste une priorité pour la Juventus, le club agit avec prudence sur les questions financières. Spalletti a noté que la capacité à dépenser de grosses sommes sur le marché des transferts est limitée. Aston Villa réclame environ 10 à 15 millions d'euros pour sa vedette, mais la « Vieille Dame » espère baisser ce prix à 5-6 millions d'euros.

Le contrat actuel de Martínez court jusqu'en 2029 et il touche un salaire annuel de 7 millions d'euros en Angleterre. La Juventus souhaite proposer un contrat de trois ans au gardien argentin et parvenir à un accord en réduisant légèrement son salaire. Le joueur lui-même ne cache pas qu'il est prêt à relever de nouveaux défis et qu'il a le désir de s'essayer en Serie A italienne.

Les concurrents et les potentiels départs

D'autres noms figurent sur la liste de la Juventus en plus de Martínez. Parmi eux, les gardiens suivants sont mentionnés :

Guglielmo Vicario (Tottenham)

Zion Suzuki (Parme)

Vanja Milinkovic-Savic (Napoli)

Noah Atubolu (Fribourg)

Cependant, c'est précisément Emiliano Martínez qui est privilégié par rapport aux autres candidats en raison de sa personnalité et de ses qualités de leader dans le vestiaire. Son expérience devrait apporter une assurance supplémentaire à la ligne défensive de l'équipe.

L'arrivée d'un nouveau gardien signifiera le départ de l'un des portiers actuels de l'équipe : Michele Di Gregorio ou Mattia Perin. Alors que Di Gregorio a suscité l'intérêt du club turc de Beşiktaş, Perin envisage de changer d'équipe pour obtenir plus de temps de jeu. Actuellement, le directeur sportif Cristiano Giuntoli et la direction du club travaillent sur cette chaîne de transferts.

À moins d'un mois du début de la nouvelle saison du championnat italien, la Juventus vise à finaliser son effectif avant le match contre Frosinone. Le transfert d'Emiliano Martínez reste l'une des étapes les plus importantes et attendues à cet égard.