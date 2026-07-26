AMD prolonge la durée de vie de la plateforme AM5 : les processeurs Zen 7 et les perspectives de l'AM6

AMD, l'un des leaders du marché des semi-conducteurs, prévoit d'étendre considérablement la période de support de sa plateforme AM5. Selon les dernières informations, ce socket servira de base non seulement aux générations actuelles, mais aussi aux futurs processeurs basés sur l'architecture Zen 7. Cela garantit aux utilisateurs une stabilité à long terme et des possibilités de mise à niveau. C'est ce que rapporte Ixbt.com le rapporte.

Comme le rapporte la publication ixbt.com, la feuille de route mise à jour d'AMD indique que les puces Zen 7 seront la dernière génération produite pour la plateforme AM5. Ce n'est qu'après cela que l'entreprise prévoit de passer au nouveau socket AM6. Pour rappel, la plateforme AM5 a été introduite pour la première fois en 2022 avec les processeurs Ryzen 7000 (Raphael).

Actuellement, les séries Ryzen 8000G et Ryzen 9000 (Granite Ridge) fonctionnent avec succès sur cette plateforme. Lors de la prochaine étape, la sortie de processeurs basés sur l'architecture Zen 6, portant le nom de code Olympic Ridge, est attendue. Selon les experts, si AMD respecte son cycle de mise à niveau traditionnel de deux ans, les processeurs de bureau Zen 7 arriveront sur le marché en 2029.

Nouvelles technologies et changement de socket

Les représentants d'AMD avaient précédemment promis de prendre en charge la plateforme AM5 au moins jusqu'en 2029. Bien que les processeurs Zen 7 devraient être fabriqués selon les processus de fabrication A16 ou A14 les plus avancés de TSMC, ils resteront compatibles avec le socket actuel. Cela permettra aux propriétaires de cartes mères existantes d'augmenter les performances en mettant simplement à niveau le processeur sans remplacer complètement le système.

Selon la stratégie de l'entreprise, le changement de socket ne sera effectué qu'en cas de besoin technologique sérieux. Voici quelques exemples :

Passage à la norme de mémoire vive DDR6 ;

Introduction d'une nouvelle génération d'interface PCI Express ;

Nécessité de modifier fondamentalement le système d'alimentation électrique.

L'architecture Zen 7 devrait prendre en charge des modules de mémoire rapide tels que MRDIMM et LPDDR5X, ainsi que l'introduction d'instructions ACE (AI Compute Extensions) pour le travail avec l'intelligence artificielle. Cependant, il est supposé que le contrôleur de mémoire restera toujours au standard DDR5, ce qui est le facteur clé pour maintenir la compatibilité avec l'AM5.

Quand viendra l'ère de l'AM6 et de la DDR6 ?

Selon les prévisions des analystes, la nouvelle plateforme AM6 ne fera ses débuts qu'en même temps que l'architecture Zen 8, c'est-à-dire après 2029. Cette nouvelle plateforme intégrera le standard de mémoire DDR6 et d'autres technologies avancées dépassant les capacités du socket actuel. Cela représente une option beaucoup plus économique pour les utilisateurs d'AMD par rapport aux plateformes Intel, car l'entreprise concurrente préfère généralement changer de socket toutes les deux générations.

En conclusion, cette décision d'AMD est également très avantageuse pour les utilisateurs du marché ouzbek. Dans un contexte où les prix des composants informatiques sont élevés, la possibilité d'utiliser une seule carte mère pendant 7 à 8 ans et de travailler avec des jeux et des programmes modernes en renforçant uniquement le processeur est préservée. Cela fait de la plateforme AM5 le meilleur choix pour un investissement à long terme.