Conflit entre Apple et Micron : les puces mémoire chinoises sont-elles nécessaires pour l'iPhone

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Conflit entre Apple et Micron : les puces mémoire chinoises sont-elles nécessaires pour l'iPhone

Le géant technologique américain Apple tente de persuader l'administration de Donald Trump d'autoriser l'utilisation de puces mémoire fabriquées en Chine pour l'iPhone et d'autres appareils. Cette initiative devrait susciter de nouveaux débats non seulement sur la chaîne d'approvisionnement technologique, mais aussi sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, le PDG d'Apple, Tim Cook, a personnellement discuté de cette question avec le président Donald Trump, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et le secrétaire au Trésor Scott Bessent. L'entreprise souhaite obtenir le droit d'installer des puces fabriquées par les entreprises chinoises Changxin Memory (CXMT) et Yangtze Memory Technologies (YMTC) dans des appareils destinés aux marchés extérieurs aux États-Unis.

Forte opposition de Micron

Cependant, le plus grand fabricant américain de puces mémoire, Micron Technology, s'oppose fermement à ce plan. Le directeur de l'entreprise, Sanjay Mehrotra, a averti le gouvernement en soulignant que l'ouverture de la voie aux fournisseurs chinois constituerait un coup dur pour l'industrie des semi-conducteurs des États-Unis. Selon les représentants de Micron, même pour les marchés étrangers, dépendre des technologies chinoises va à l'encontre de la sécurité nationale et des intérêts économiques.

La direction de Micron affirme que le problème de la pénurie de puces peut être résolu en élargissant la production directement aux États-Unis. À cette fin, l'entreprise a promis d'investir 250 milliards de dollars dans les usines du pays. Cette démarche est évaluée comme une action stratégique visant à garantir l'indépendance technologique des États-Unis.

Pourquoi Apple choisit-il les puces chinoises ?

De son côté, Apple aborde la situation différemment. Selon eux, la coopération avec les fournisseurs chinois servira à atténuer la pénurie de puces mémoire observée dans le monde entier. De plus, l'augmentation de la concurrence entraînera une baisse des prix des composants, ce qui permettra au produit final — les smartphones iPhone — d'être plus abordable pour les acheteurs.

Apple a également exprimé son mécontentement face au fait que Micron profite de sa position monopolistique sur le marché pour réaliser des profits excessifs. Le géant de Cupertino souhaite réduire le risque de dépendance envers un seul fabricant en diversifiant sa chaîne d'approvisionnement. Cela est particulièrement important pour les marchés tributaires des importations, car le prix des composants influe directement sur le prix de détail des gadgets.

Actuellement, l'administration de la Maison-Blanche examine ce choc d'intérêts entre les deux géants. Si Apple obtient l'autorisation, cela pourrait constituer un tournant inattendu dans la politique de sanctions strictes menée par les États-Unis à l'égard des technologies chinoises. En conséquence, il n'est pas exclu que les prix baissent sur le marché mondial de la technologie ou, au contraire, que les tensions géopolitiques s'accentuent encore.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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