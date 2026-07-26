Le plus long vol du monde : l'Airbus A350-1000ULR arrive pour la première fois en Australie

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Le plus long vol du monde : l'Airbus A350-1000ULR arrive pour la première fois en Australie

Une nouvelle ère commence dans le monde de l'aviation : l'avion A350-1000ULR (Ultra Long Range), spécialement conçu par Airbus, a atterri en Australie après avoir accompli avec succès son premier vol d'essai. Ce vol sans escale de Toulouse, en France, à Melbourne a duré 19 heures et 13 minutes. Cet événement constitue une étape importante dans le vaste projet de la compagnie aérienne Qantas, baptisé "Project Sunrise". C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce vol historique a attiré l'attention non seulement des spécialistes, mais aussi des passionnés d'aviation du monde entier. Selon les données du service Flightradar24, près de 3 millions de personnes ont suivi le déplacement de l'appareil en direct. Actuellement, cet aéronef subit un programme d'essais global de 75 à 80 heures, et seuls 9 membres d'équipage se trouvaient à bord.

Actualités technologiques et essais "en direct"

À l'intérieur de l'avion, plus d'un millier de capteurs spéciaux ont été installés à la place des passagers pour mesurer en temps réel la température, la pression, le niveau sonore et les vibrations. Les ingénieurs ont installé des systèmes de chauffage sur les sièges afin de rapprocher au maximum les tests des conditions réelles. Ce système a permis de simuler la chaleur dégagée par des centaines de personnes dans la cabine et de vérifier l'efficacité de la climatisation et du système de contrôle climatique.

Le principal avantage technique du modèle A350-1000ULR réside dans son réservoir de carburant supplémentaire de 20 000 litres. Grâce à cette réserve, l'appareil peut rester en l'air jusqu'à 22 heures sans escale. De tels indicateurs permettent de parcourir des distances qui étaient auparavant considérées comme impossibles pour l'aviation commerciale régulière.

Plans d'avenir et confort

À partir de 2027, la compagnie aérienne Qantas prévoit de lancer des vols directs de Sydney vers Londres et New York. Ces liaisons deviendront les plus longues routes régulières de l'histoire de l'aviation. La compagnie a commandé un total de 12 avions de ce type. Chaque appareil est conçu pour 238 passagers et comprend les commodités suivantes :

  • 6 suites de première classe de luxe ;
  • 52 sièges-lits de classe affaires ;
  • 40 sièges en classe économie premium ;
  • 140 places en classe économique.
De plus, une zone spéciale sera aménagée dans l'avion pour permettre aux passagers de se déplacer et de faire des exercices d'étirement lors des longs vols. Cela revêt une importance cruciale pour assurer la santé et le confort des passagers.

La prochaine étape des essais est fixée au 27 juillet, date à laquelle l'avion rentrera d'Australie vers l'Europe. Durant ce vol d'environ 23 heures, les spécialistes testeront une fois de plus la résistance du système de transfert de carburant et de la climatisation sur de très longues distances.

AirbusQantasAviationTechnologieProject Sunrise
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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