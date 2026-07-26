Neymar inscrit un doublé, mais Santos ne parvient pas à l'emporter (vidéo)

Neymar a démontré une fois de plus son talent dès son premier match en club après la Coupe du monde 2026. La star brésilienne a inscrit deux buts, mais ses efforts éclatants n'ont pas pu épargner à Santos un match nul surprenant contre le relégable du championnat.

Neymar ouvre le score en première période

La rencontre, comptant pour la 20e journée du championnat brésilien, s'est jouée le 25 juillet au stade Vila Belmiro.

Santos a pris l'initiative dès les premières minutes. À la 35e minute, Neymar a combiné en une-deux avec Álvaro Barreal dans la surface de réparation avant d'ouvrir le score d'une frappe précise.

C'était le premier match de Neymar sous le maillot de Santos depuis la Coupe du monde.

Chapecoense renverse la situation en 11 minutes

Le scénario a radicalement changé après la pause. À la 50e minute, Marcão a conclu une contre-attaque rapide des visiteurs pour égaliser.

Onze minutes plus tard, João Ananias, en voulant repousser un centre de Bolasie, a marqué contre son camp. Ainsi, Chapecoense, lanterne rouge du championnat, a pris l'avantage au score.

Neymar sauve son équipe de la défaite dans les derniers instants

Santos a poussé avec intensité en fin de match. Après une faute sur Caballero dans la surface, l'arbitre a désigné le point de penalty.

À la 88e minute, Neymar a transformé le penalty avec assurance pour égaliser à 2-2. Auteur de neuf tirs dont cinq cadrés au cours de la rencontre, il a obtenu la note de 9,4 selon Sofascore.

Ce doublé améliore encore les statistiques de Neymar

À 34 ans, l'attaquant totalise six buts et deux passes décisives en neuf matches de championnat brésilien cette saison.

Ses deux buts ont offert au moins un point à Santos, mais l'incapacité de l'équipe à s'imposer face à l'un des adversaires les plus faibles du classement a provoqué la colère des supporters. L'entraîneur Fábio Carille a également admis après le match qu'il est interdit de perdre des points dans de telles rencontres.

Santos ne s'éloigne pas de la zone rouge

Suite à ce match nul, Santos pointe à la 14e place du classement avec 22 points en 20 matches. De son côté, Chapecoense reste bon dernier à la 20e place avec 10 points.

Pour noircir le tableau, Neymar a écopé de son troisième carton jaune de la saison durant la rencontre. Il manquera donc le prochain match de championnat contre Athletico Paranaense.

Résultat de la rencontre

Championnat brésilien, 20e journée

Santos — Chapecoense — 2:2

Buts :

Neymar, 35 — 1:0 ;

Marcão, 50 — 1:1 ;

João Ananias, 61 — c.s.c., 1:2 ;

Neymar, 88 — s.p., 2:2.

Le retour de Neymar a redonné vie à l'attaque de Santos, mais le talent d'un seul joueur n'a pas suffi à masquer tous les problèmes de l'équipe. Il y a un doublé, mais pas de victoire — le football se montre parfois cruel.

Pensez-vous que Neymar parviendra à sortir Santos de la zone rouge ?