Neymar aidera Santos lors du match crucial contre Remo

Le club brésilien Santos a reçu une bonne nouvelle importante avant son match décisif en Coupe du Brésil. Il a été confirmé que sa star offensive Neymar, malgré un emploi du temps personnel chargé, disputera le match à l’extérieur contre Remo. Selon ESPN Brasil, le joueur remplira ses obligations liées à des événements caritatifs avant la rencontre et rejoindra ensuite son équipe, et Goal.com le rapporte également.

Cette rencontre, qui offrira une place en quarts de finale de la Coupe du Brésil cette saison, aura lieu mardi au stade Mangueirão, à Belém. Le match aller s’était soldé par un nul 0-0. La confrontation à venir revêt donc une importance capitale pour les deux équipes, et l’entraîneur Cuca sera contraint d’aligner son équipe la plus compétitive.

Une logistique complexe et des absences dans l’effectif

Alors que la majeure partie de la délégation de Santos devait arriver à Belém dès lundi soir, Neymar rejoindra l’équipe à bord d’un avion privé à l’aube du jour du match, en raison de ses obligations liées à une vente aux enchères caritative à São Paulo. La direction du club est parvenue à résoudre toutes les difficultés logistiques afin de pouvoir compter sur son meilleur buteur lors de cette rencontre importante.

Cependant, alors que les nouvelles sont positives en attaque, un sérieux problème est apparu au cœur de la défense. Le défenseur central titulaire Lucas Veríssimo s’est blessé musculairement dans les dernières minutes du match aller disputé samedi dernier et devra manquer le match retour. Le club n’a pas encore annoncé de date précise pour son retour à la compétition.

Composition probable et concurrence sur le terrain

Bien que l’absence de Lucas Veríssimo constitue une perte importante pour Santos, le staff technique dispose de solutions de remplacement. Selon les spécialistes, Adonis Frías devrait le remplacer et former la charnière centrale avec João Ananias. Gabriel Brazão devrait garder les buts.

En défense, Igor Vinícius, ou encore Gabriel Menino et Escobar, pourraient également être alignés. Le principal espoir de Santos en attaque repose sur le duo Neymar-Gabigol, dont la complémentarité pourrait décider du sort de la rencontre. Des joueurs comme João Schmidt et Gabriel Menino, susceptibles d’entrer en jeu, offriront à l’entraîneur des options pour effectuer des changements tactiques.