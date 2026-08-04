La princesse danoise Isabella commence 11 mois de service militaire

La princesse Isabella, représentante de 19 ans de la famille royale danoise, a officiellement commencé son service militaire. Elle est arrivée dans une unité militaire près de la ville de Slagelse et servira pendant les 11 prochains mois au sein du régiment des hussards de la Garde. C’est ce qu’a rapporté Town and Country.

Selon les informations disponibles, environ 1 600 jeunes hommes et femmes ont été admis cette année dans l’armée danoise aux côtés de la princesse. Isabella a décidé de renoncer à la solde et aux autres allocations versées aux militaires pendant son service.

Le frère de la princesse, le prince Christian, héritier du trône, a lui aussi servi auparavant dans cette unité militaire. Il a ensuite poursuivi une formation militaire spécialisée pour devenir lieutenant.

En 2024, le Danemark a réformé son système de service militaire dans le contexte de l’évolution de la situation sécuritaire en Europe. La durée du service est ainsi passée de quatre à 11 mois, et les femmes ont également été intégrées au système du service militaire obligatoire. En outre, il est prévu de porter à 7 500 le nombre de personnes appelées chaque année au service militaire d’ici 2033.