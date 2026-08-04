Sous la pression de Starlink, l’opérateur de satellites Hughes fait faillite

Le célèbre opérateur américain d’accès à Internet par satellite Hughes (qui fait partie d’EchoStar) s’est retrouvé dans une situation financière difficile ces dernières années, incapable de résister à la concurrence croissante des systèmes en orbite basse, notamment Starlink. Selon ixbt.com, l’entreprise a officiellement déposé aux États-Unis une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 afin d’honorer ses obligations et de restructurer sa dette. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les données disponibles, la base d’abonnés de Hughes a fortement diminué au cours de la dernière année : le nombre d’utilisateurs a baissé d’environ 21,7 % pour atteindre 641 000. Les principales causes de la crise de l’entreprise seraient les limites techniques des satellites géostationnaires traditionnels.

Retard technologique et concurrence

Les experts expliquent que les satellites géostationnaires utilisés par Hughes évoluent à environ 36 000 kilomètres au-dessus de la surface terrestre. Bien qu’ils assurent une couverture étendue, le signal présente une latence (ping) d’environ 600 millisecondes. À titre de comparaison, les réseaux en orbite basse comme Starlink fonctionnent avec une latence de 20 à 40 millisecondes et offrent des débits proches de ceux de l’Internet haut débit terrestre.

Robert del Jenio, directeur de la restructuration de l’entreprise, a souligné que l’avantage des opérateurs en orbite basse s’inscrivait dans la durée. Ces réseaux étendent constamment leur couverture tout en réduisant le prix de leurs services. De plus, la concurrence devrait encore s’intensifier, car Amazon prévoit de lancer prochainement son propre réseau en orbite basse à des fins commerciales.

Perspectives et situation financière

Toutefois, la procédure de faillite ne concerne pas toutes les structures de l’entreprise. Les divisions internationales de Hughes ne sont pas soumises à cette procédure et le service client continuera sans interruption. Selon les informations disponibles, l’entreprise, incapable de rembourser une dette de 1,5 milliard de dollars au 3 août, entend se concentrer sur les clients professionnels, publics et de la défense après ses pertes sur le marché grand public.

Hughes dispose actuellement d’un portefeuille de contrats d’une valeur de 1,5 milliard de dollars conclus avec des compagnies aériennes commerciales et des organismes de défense américains. L’opérateur continue également d’investir dans des stations au sol destinées aux systèmes en orbite basse et dans des antennes satellites plates, ce qui devrait lui permettre de s’adapter aux nouvelles conditions du marché.