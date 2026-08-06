Ce qu’Harry Kane doit faire pour devenir une légende du Bayern

Il a été expliqué ce que l’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, doit accomplir pour rendre son aventure en Allemagne encore plus brillante et rejoindre les légendes du club. Bien que le capitaine de l’équipe d’Angleterre soit devenu l’un des chouchous des supporters à Munich, les facteurs qui pourraient lui permettre d’atteindre le niveau de grands noms comme Oliver Kahn, Franz Beckenbauer, Robert Lewandowski et Franck Ribéry sont encore au centre des discussions. Goal.com rapporte cette information.

Selon GOAL, Dietmar Hamann, figure emblématique du football allemand, a partagé son avis sur l’avenir de l’attaquant anglais au Bayern et sa place dans l’histoire du club. L’ancien international estime que Kane se sent très à l’aise à Munich et que sa famille apprécie également la vie en Allemagne.

Un nouveau contrat et une place parmi les légendes

Harry Kane a quitté Tottenham à l’été 2023, en tant que meilleur buteur de l’histoire du club, pour rejoindre l’Allemagne. Avec le Bayern Munich, il a mis fin à sa longue période sans trophée en remportant des titres de champion et des coupes nationales. Même s’il ne reste actuellement que 12 mois à son contrat, les deux parties seraient proches de conclure un nouvel accord.

Selon Hamann, si Kane manifeste son désir de rester au club, la direction du Bayern fera tout son possible pour prolonger son contrat. L’attaquant, qui a inscrit 85 buts avec l’équipe d’Angleterre et établi un record historique, ne souhaiterait pas revenir en Premier League. S’il joue encore plusieurs saisons à Munich, il deviendra sans aucun doute l’une des légendes ayant laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du club.