Salah prend la direction de la Turquie : un transfert surprise officialisé

Mohamed Salaha quitté Liverpool pour rejoindre sa nouvelle destination. Le capitaine de la sélection égyptienne a signé un contrat de deux ans avec le club turc de Trabzonspor.

Le joueur de 34 ans rejoint sa nouvelle équipe en tant qu’agent libre. Son aventure de neuf ans à Anfield, qui a fait de Salah l’un des plus grands joueurs de l’histoire de Liverpool, prend ainsi officiellement fin.

Salah accueilli en grande pompe en Turquie

Le transfert de Salah est devenu l’événement majeur de l’été pour les supporters de Trabzonspor. Des centaines de fans ont accueilli la star égyptienne à son arrivée en Turquie, avant qu’une cérémonie spéciale de présentation ne soit organisée au stade.

L’accord entre les deux parties porte sur deux saisons. Selon Reuters, le salaire annuel de Salah s’élève à 17 millions d’euros. Le joueur devrait également percevoir 20 % des revenus issus de la vente des produits du club portant son nom, ainsi que des bonus liés aux performances.

Cet accord constitue l’un des transferts les plus retentissants de l’histoire de Trabzonspor et montre que le club nourrit de grandes ambitions en Turquie comme sur la scène européenne.

Neuf années d’histoire à Liverpool prennent fin

Salah avait rejoint Liverpool à l’été 2017 en provenance de l’AS Roma. Au cours de ses neuf saisons en Angleterre, il est devenu le principal attaquant de l’équipe, son leader et son buteur le plus régulier.

L’Égyptien a inscrit 257 buts en 442 matchs sous le maillot de Liverpool. Avec le club, il a remporté deux titres de champion d’Angleterre, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe de l’UEFA, la FA Cup et la League Cup à deux reprises.

Le départ de Salah de Liverpool avait été officiellement annoncé dès le mois de mars. Le joueur et la direction du club avaient convenu de mettre fin à leur collaboration au terme de la saison 2025-2026.

Ses statistiques lors de sa dernière saison ont été plus modestes que les années précédentes. Salah a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 12 buts et délivrant 10 passes décisives.

Pourquoi Trabzonspor ?

Après Liverpool, Salah devait choisir l’Arabie saoudite, les États-Unis ou l’un des autres grands championnats européens. Son arrivée en Turquie a donc été une décision inattendue pour beaucoup.

La saison dernière, Trabzonspor a terminé troisième de la Süper Lig turque et obtenu le droit de participer aux barrages de la Ligue Europa. Le club de la côte de la mer Noire est considéré comme l’une des équipes les plus populaires et les plus historiques du pays.

L’arrivée de Salah devrait avoir un impact majeur sur le club, non seulement sur le terrain, mais aussi sur le plan commercial. Son nom pourrait stimuler les ventes de billets et de maillots, les contrats de sponsoring ainsi que l’intérêt international pour Trabzonspor.

Cependant, l’attaquant de 34 ans devra également assumer de grandes responsabilités. Le club turc n’attend pas seulement de lui qu’il soit une star, mais qu’il produise des résultats décisifs dans la course au titre.

Une nouvelle décision après la Coupe du monde

Cet été, Salah a également participé à la Coupe du monde 2026 avec la sélection égyptienne. Les Égyptiens ont atteint les huitièmes de finale pour la première fois de leur histoire après être sortis de la phase de groupes, puis avoir battu l’Australie aux tirs au but.

En huitièmes de finale, l’Égypte a livré une prestation honorable face à l’Argentine, championne du monde en titre, mais a été éliminée à ce stade de la compétition. Au classement final de la FIFA, l’équipe a terminé à la 15e place.

Salah avait marqué contre la Nouvelle-Zélande et contribué à la première victoire de l’Égypte dans l’histoire de la Coupe du monde.

Une nouvelle star arrive dans le football turc

Il est encore trop tôt pour dire que la carrière de Mohamed Salah au plus haut niveau est terminée. Même si ses statistiques ont baissé lors de sa dernière saison, son expérience, sa vitesse et son talent dans les moments décisifs pourraient faire une grande différence dans le championnat turc.

La principale question est désormais de savoir si Salah pourra mener Trabzonspor au titre après avoir écrit une grande page de l’histoire de Liverpool.

Une nouvelle page s’ouvre pour la star égyptienne. Avec un seul transfert, Trabzonspor a attiré l’attention non seulement de la Turquie, mais aussi du monde entier du football.

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