Un passager a tenté d’ouvrir la porte de secours dans un avion

·127·Monde
Un passager a tenté d’ouvrir la porte de secours dans un avion

Dans un avion reliant la Malaisie à l’Inde, l’un des passagers a soudainement tenté d’ouvrir la porte de secours. Il a endommagé la vitre intérieure de la porte et a essayé à plusieurs reprises de l’ouvrir.

Alertés par la situation, des membres de l’équipage et d’autres passagers sont immédiatement intervenus et ont maîtrisé l’homme. La situation à bord a ensuite été contrôlée et le vol s’est poursuivi.

Après l’atterrissage en toute sécurité de l’avion en Inde, les forces de l’ordre ont interpellé le passager. Une enquête est actuellement menée sur ses agissements.

L’incident a également suscité l’inquiétude parmi les autres passagers. Les portes de secours sont exclusivement destinées aux situations d’urgence et tenter de les ouvrir en vol peut présenter un grave danger.

MalaisieInde
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Charos
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