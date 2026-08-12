Google présente les smartphones Pixel 11 et les nouveautés de Gemini

Google a organisé sa prochaine présentation annuelle Made by Google 2026 présentation, au cours de laquelle il a dévoilé de nouveaux Pixel 11 de la gamme, Pixel Watch 5 ainsi qu’un nouvel accessoire concurrent de l’AirTag d’Apple. L’événement s’est distingué non seulement par son matériel, mais aussi par ses nombreuses fonctions d’intelligence artificielle capables de transformer l’usage quotidien. Selon Techcrunch.com, cela a été rapporté.

Selon ixbt.com, l’entreprise a mis l’accent sur l’intégration approfondie de fonctions Gemini fondées sur l’intelligence artificielle dans ses appareils. Parmi les nouveautés importantes destinées aux personnes en situation de handicap figure Live Transcribe avec la prise en charge de la langue des signes américaine (ASL). Les utilisateurs peuvent désormais convertir les gestes en texte grâce à la caméra Pixel.

Évolutions de l’intelligence artificielle et du contrôle vocal

Une autre nouveauté intéressante présentée lors de l’événement est la fonction de saisie vocaleElle est conçue pour mieux comprendre la manière naturelle, directe et spontanée dont les gens parlent. Le logiciel analyse facilement les mots superflus, les phrases inachevées et les discours décousus afin de déterminer ce que l’utilisateur veut dire.

Par ailleurs, la célèbre fonction Circle to Search peut désormais être lancée directement depuis l’interface de la caméra Pixel. Les utilisateurs peuvent ainsi identifier des objets autour d’eux, rechercher des éléments éloignés, traduire du texte ou poser des questions sur ce qu’ils voient sans quitter l’application Appareil photo.

Prix et design des modèles Pixel 11 et Pro

Le modèle de baseest plus fin que son prédécesseur et reçoit un nouveau module photo entièrement recouvert de verre. Selon Google, le nouveau design est plus de 40 % plus fin que celui de la génération précédente. L’entreprise a également doublé la capacité de stockage de base, désormais fixée à 256 GB.

Après la suppression de la version actualisée de 128 GB et dans un contexte de mémoire vive limitée, le prix de départ du Pixel 11 atteint 899 dollars, soit 100 dollars de plus que la génération précédente. L’appareil sera disponible dans les coloris Frost, Hibiscus, Pistachio et Obsidian.

Résistance et politique tarifaire de la série Pro

Google a également mis l’accent sur la solidité de ses modèles Pro.etbénéficient d’une meilleure résistance aux chutes et d’un nouveau revêtement d’écran deux fois plus résistant aux rayures que celui des Pixel 10 Pro.

Doté de fonctionnalités améliorées, le smartphone Pixel 11 Pro est proposé à partir de 1099 dollars, contre 999 dollars pour la version précédente à son lancement. Cette politique tarifaire et ces nouveautés techniques devraient renforcer la compétitivité de Google sur le marché des smartphones haut de gamme.