Un mode de partage via NFC ajouté à la fonction Quick Share de Google

Google a annoncé, lors de la présentation des appareils Pixel 11, une nouvelle fonction destinée à accélérer considérablement le partage de données entre les appareils Android. Cette mise à jour, qui rivalise avec les fonctions AirDrop et NameDrop de l’écosystème Apple, permet aux utilisateurs de partager rapidement des contacts, des photos et des vidéos en rapprochant simplement leurs appareils. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte les faits.

Selon ixbt.com, la fonction Quick Share mise à jour permet un échange de données bidirectionnel et rapide. Les utilisateurs pourront sélectionner le contenu souhaité dans le menu Share Sheet de leur téléphone, puis le transférer en mettant les appareils en contact.

Fonctionnement et possibilités de la fonction

Par son mécanisme, cette technologie rappelle la fonction NameDrop présentée par Apple dans le système d’exploitation iOS 17. Reposant sur la technologie NFC, cette nouveauté simplifie davantage les échanges numériques quotidiens des utilisateurs Android et facilite le partage de contacts sans formalités administratives.

Google souligne que la nouvelle fonction garantit à la fois sécurité et rapidité. La nécessité de maintenir les appareils à très faible distance assure une transmission sécurisée des données et empêche les connexions accidentelles.

Appareils compatibles

Ce nouveau mode de la fonction Quick Share est déployé depuis cette semaine sur les smartphones Pixel 6 et les générations suivantes. Il devrait également être disponible prochainement sur les appareils haut de gamme de la gamme Samsung Galaxy, notamment les modèles Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8.

Selon les experts, cette mise à jour fera passer l’expérience de partage de fichiers des utilisateurs Android à un niveau supérieur. Comme l’a prévu Google, de nombreux smartphones d’autres marques devraient prendre en charge cette fonction d’ici la fin de l’année, ce qui intensifiera encore la concurrence entre les écosystèmes.