La Juventus renonce au transfert d’Emiliano Martínez

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La Juventus renonce au transfert d’Emiliano Martínez

C’est ce que Goal.com rapporte .

Le célèbre journaliste sportif Fabrizio Romano a confirmé sur ses réseaux sociaux que le transfert du champion du monde argentin en Italie avait échoué. Selon lui, les dernières négociations entre la Juventus et les représentants du joueur se sont achevées sans accord, et le dossier est officiellement clos.

Selon des sources bien informées, l’échec du transfert est dû aux exigences financières d’Aston Villa. Le club anglais réclamait fermement 8,5 millions de livres sterling pour son gardien, une somme trop élevée pour le budget du grand club italien. Les Turinois ont donc décidé de quitter définitivement la table des négociations.

Les changements dans l’effectif d’Aston Villa

L’échec des négociations signifie qu’Emiliano Martínez restera pour l’instant à Aston Villa. Toutefois, la place du gardien expérimenté dans le onze de départ est désormais sérieusement menacée, le club anglais ayant été actif sur le marché des transferts et recruté un nouveau portier.

Aston Villa a devancé le Paris Saint-Germain et finalisé dans les dernières minutes le transfert du gardien de Parme Zion Suzuki. Le club a accepté de verser 30 millions d’euros pour le jeune portier japonais, une somme qui pourrait atteindre 35 millions d’euros avec les bonus. Suzuki, qui s’est distingué par ses performances convaincantes en Coupe du monde, devrait se battre pour une place de titulaire.

La nouvelle cible de la Juventus

Après l’échec du transfert de Martínez, la Juventus s’est immédiatement tournée vers le gardien de Tottenham Guglielmo Vicario. Selon Fabrizio Romano, le club turinois mène actuellement des négociations avancées pour obtenir son prêt avec obligation d’achat.

Le gardien italien avait perdu sa place de titulaire à Tottenham. Il dispose désormais d’une excellente occasion de retourner en Serie A et de retrouver du temps de jeu, tandis que le transfert devrait être officialisé dans les prochains jours.

JuventusEmiliano MartínezGuglielmo VicarioAston VillaTransferts
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Jahongir Tursunov
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