Djed Spence transféré de Tottenham à l’Inter

Le défenseur de l’équipe d’Angleterre Djed Spence poursuivra sa carrière en Serie A italienne. Il quitte Tottenham, club londonien, pour rejoindre l’équipe milanaise contre 35 millions d’euros. Selon Goal.com, l’une des principales raisons de son arrivée chez le champion d’Italie réside dans la riche histoire du club et ses glorieuses traditions. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Un nouveau défi et un pas historique

Après ses performances réussies lors de la dernière Coupe du monde, Spence avait attiré l’attention de l’équipe dirigée par Cristian Chivu. Le joueur, attendu pour remplacer Denzel Dumfries, parti au Real Madrid, a partagé ses impressions après la finalisation du transfert. Selon lui, les trophées exposés dans le musée du club et le potentiel de l’équipe ont joué un rôle décisif dans son choix.

"Je suis sans aucun doute entré dans l’histoire. Il suffit de regarder tous ces trophées derrière nous. C’est vraiment un immense club. C’est une grande étape pour moi et ma famille", a déclaré Djed Spence dans une interview accordée au site officiel du club.

Une riche expérience en Europe

Pour le défenseur anglais, la Serie A n’est pas un environnement inconnu. Il y a deux ans, lors de la seconde moitié de la saison 2023-2024, il avait disputé 16 matchs avec le Genoa. Durant son contrat avec Tottenham, il avait également évolué en prêt au Stade Rennais, en France, et à Leeds United, en Angleterre, où il a acquis une précieuse expérience.

"Lorsque vous jouez à l’étranger, vous apprenez énormément. Je peux dire que c’est à l’étranger que je suis devenu un véritable homme, et je suis reconnaissant pour ces expériences", a ajouté le joueur de 26 ans.

De nouvelles retrouvailles à l’Inter

Devenu la cinquième recrue du champion d’Italie lors du mercato estival, Spence retrouvera des joueurs qu’il connaît dans le vestiaire milanais. Il sera à nouveau coéquipier de John Stones, avec qui il a joué en équipe d’Angleterre lors du dernier Mondial, ainsi que du gardien remplaçant Josep Martinez, son ancien partenaire au Genoa.

À titre informatif, Djed Spence avait largement contribué à la médaille de bronze remportée par l’Angleterre lors de la Coupe du monde, se distinguant pendant le tournoi avec 19 récupérations de balle réussies . Ses débuts avec sa nouvelle équipe et son premier test dans la défense du Scudetto sont attendus dimanche contre Monza, lors de la première journée de Serie A.